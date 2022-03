SSV Reutlingen: Lennerth und Stingel übernehmen nach Schütt-Rücktritt sofort

Trainerwechsel in der Oberliga Baden-Württemberg: Beim kriselnden Traditionsverein SSV Reutlingen stellt Trainer Maik Schütt sein Amt zur Verfügung. Der für Sommer geplante Tausch auf der Trainerbank wird nun vorgezogen.

Maik Schütt hat sein Traineramt in Reutlingen am Montag zur Verfügung gestellt. imago images/Pressefoto Baumann

Der in der Oberliga Baden-Württemberg kriselnde SSV Reutlingen zieht seinen für den Sommer geplanten Trainerwechsel vor. Wie der Traditionsklub mitteilt, hat Trainer Maik Schütt sein Amt am Montag zur Verfügung gestellt. Für ihn übernehmen U-17-Trainer Albert Lennerth und U-19-Coach Maik Stingel, die die Reutlinger bereits in der vergangenen Woche als Nachfolger präsentierten, sofort. Der Vertrag mit Schütt, der den SSV Reutlingen 2019 übernommen hatte, wird aufgelöst.

Der Traditionsverein ist in diesem Jahr noch ohne Sieg und wartet mittlerweile seit sechs Spielen - nur ein Punkt - auf ein Erfolgserlebnis. In der Tabelle liegt Reutlingen mit 30 Punkten noch knapp über der Schleuderzone. Nach dem vergangenen Wochenende sahen sich beide Seiten, also Trainer und Vereinsverantwortliche, nun aber zum Handeln gezwungen.

"Nach der ernüchternden Niederlage in Dorfmerkingen hat Maik Schütt mit uns das Gespräch gesucht. Es ist super bitter, aber wir sind mit ihm zur Auffassung gelangt, dass es notwendig ist, nun mit einem Wechsel auf der Trainerposition einen neuen Impuls zu setzen. Die Mannschaft ist jetzt in der Pflicht", so der SSV-Vorsitzende Dr. Karsten Amann zur vorzeitigen Trennung.