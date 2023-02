SSV Jeddeloh II strebt Verlängerung mit Lindemann vor Ostern an

Der SSV Jeddeloh II will mit Trainer Björn Lindemann verlängern. Vor Ostern noch soll der neue Vertrag unterschrieben sein.

Nachdem der TSV Havelse ein Ehrengerichtsverfahren beim Norddeutschen Fußballverband (NFV) angestrengt hat, hofft auch der SSV Jeddeloh II darauf, die derzeit aufgrund von zu spät gezahlten Verbandsabgaben abgezogenen drei Punkte wieder gutgeschrieben zu bekommen. "Ich habe ebenfalls das Präsidium noch einmal angeschrieben", berichtet Geschäftsführer Gerhard Meyer. "Jetzt wurde ja sogar die Spielordnung geändert. Dies zeigt mir, dass das Vorgehen vielleicht doch nicht ganz rechtens war." Zu spät gezahlte Verbandsabgaben sollen zukünftig lediglich noch mit einer Geldstrafe sanktioniert werden.

Auf einen Sieg muss bei den Jeddelohern derzeit nicht nur am grünen Tisch, sondern seit mittlerweile sieben Spielen auch schon auf dem grünen Rasen gewartet werden. Am vergangenen Wochenende verlor der SSV mit 0:2 gegen den Bremer SV. Vorne agierten die Jeddeloher zu fahrig, bei den Gegentoren wurde zu zaghaft verteidigt. "Im letzten Drittel hat mir die Überzeugung bei den Jungs gefehlt. Nach dem 0:1 war es ein Sommerkick. Das Feuer hat gefehlt", ärgert sich Trainer Björn Lindemann. "Ich war sehr sauer, aber es bringt nichts, wenn ich dann anfange rumzuschreien."

Bereits für bessere Laune bei Lindemann hat das 1:3 am Montagabend im Test gegen den VfB Oldenburg gesorgt. "Das war schon deutlich besser anzusehen." Neben Marcel Andrijanic (70 Minuten) kam gegen den Nachbarn für eine Halbzeit auch Marcel Gottschling wieder zum Einsatz. Beide sowie Antonio Verinac sollen am Freitag mit zum Spiel bei Hannover 96 II reisen. Einen Engpass gibt es im Vorfeld in der Defensive. Konstantin Engel fehlt aufgrund einer Gelbsperre, Michel-Leon Hahn hat sich am Knie verletzt und Bastian Schaffer sowie Mario Fredehorst fehlten unter der Woche erkrankt.

Trotz der derzeitigen Misere wollen der SSV und Lindemann auch in der kommenden Saison zusammenarbeiten. Bis Ostern, so wird gehofft, soll der neue Vertrag unterschrieben sein. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden. Meyer: "Es würde mich wundern, wenn wir da keine Einigung finden."