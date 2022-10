SSV Jeddeloh II: Gnadengesuch für drei Punkte

Sportlich läuft es richtig gut für den SSV Jeddeloh II. Sorgen macht eine verspätete Zahlung an den Verband, doch im Lager des Regionalligisten lebt die Hoffnung, dass es nicht beim Punktabzug bleibt.

Sportlich überzeugt der SSV Jeddeloh II bisher auf ganzer Linie. Neben dem Platz gab es zuletzt aber ein wenig Wirbel, weil den Ammerländern möglicherweise drei Punkte abgezogen werden. Grund hierfür ist eine zu spät gezahlte Verbandsabgabe in Höhe von 17 400 Euro. Diese hätte der SSV bis zum 6. Juli begleichen müssen, verpasste den Termin jedoch. "Darüber habe ich mich natürlich geärgert", sagt Geschäftsführer Gerhard Meyer, der den Betrag nach eigenen Angaben nach einer durch den Verband erfolgten Erinnerung dann direkt am 8. Juli gezahlt haben will.

Aufgrund des Verzugs wurden die Jeddeloher gemäß der NFV-Spielordnung dennoch mit dem Punktabzug bestraft. Diese wurde nach einer mündlichen Verhandlung in Hamburg vom Verbandssportgericht am 13. Oktober bestätigt. Nun hat der SSV in der vergangenen Woche ein Gnadengesuch eingereicht, über das das Präsidium des Norddeutschen Fußball-Verbandes am 17. Dezember entscheiden will. Meyer zeigt sich "vorsichtig optimistisch", dass man dann Gnade vor Recht ergehen lassen wird und die drei Punkte in Jeddeloh II bleiben.

Unglücklich aus Sicht des Klubs: Der Verband veröffentlichte am 14. Oktober wenige Stunden vor dem Heimspiel gegen Atlas Delmenhorst die Meldung zur Strafe für den SSV. Die Spieler wussten zuvor von nichts, fielen daher aus allen Wolken. "Das war an dem Freitag sicherlich nicht der optimale Zeitpunkt, keineswegs", ärgert sich Björn Lindemann über die Kommunikation des Verbands. Die schlechte Nachricht ließ seine Mannschaft sich allerdings nicht anmerken, sondern schlug die Delmenhorster mit 3:1. Nach dem 4:2 bei Teutonia 05 liegen die Jeddeloher nun auf dem 2. Platz und nur drei Zähler hinter Spitzenreiter Lübeck - sofern sie die drei Punkte behalten dürfen.

Allzu sehr würde Meyer sich freuen, wenn es am 13. November beim Vergleich mit den Lübeckern zu einem echten Spitzenspiel käme. Dafür müsste an diesem Spieltag gegen Rehden jedoch wohl auch das dritte Heimspiel an einem Freitag gewonnen werden. Direkt danach stehen mit dem Pokal-Viertelfinale gegen Havelse und dem Spiel in Flensburg ebenfalls wichtige Partien an.

Auffällig bei den Jeddelohern unter Lindemann: Junge Spieler wie Gentuar Durmishi (20) und Elario Ghassan (21) haben sich zu Stammspielern entwickelt. Auch Verteidiger Alexander Chiarodia (21) stand zuletzt dreimal in Folge in der Startelf. Sie allesamt spielten in der vergangenen Saison noch kaum eine Rolle.