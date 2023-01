SSV Jeddeloh II: Die Rückkehr in den Fußball-Alltag

Der Unfalltod von Hannes Eckbauer ist beim SSV Jeddeloh II natürlich weiterhin präsent. Jetzt hofft der Klub, dass der geregelte Trainingsbetrieb allen Beteiligten zumindest etwas Halt und Ablenkung verschafft. Indes gab der SSV eine Neuverpflichtung bekannt.

Nach dem Tod von Hannes Eckbauer versucht der SSV Jeddeloh II, wieder in den Alltag zurückzukehren. In der vergangenen Woche ist der geregelte Trainingsbetrieb wieder losgegangen. Gebaut wird darauf, dass der Fußball und die damit verbundenen Verpflichtungen allen Beteiligten nach dem Verlust des 19-Jährigen durch einen Unfalltod Halt geben und diese in einer schwierigen Zeit auffängt. "Wie die Situation verarbeitet wird, ist sehr individuell", glaubt Trainer Björn Lindemann. "Nach außen sieht man nichts, aber jeder geht damit anders um. Ich kann in keinen hineinschauen."

Nach dem Re-Start standen beim SSV in den vergangenen Tagen gleich zwei Testspiele auf dem Plan. Gegen den Hamburger SV II setzte es am Dienstag eine 1:3-Niederlage. Am Samstag schaute Preußen Münster im Ammerland vorbei. Der Tabellenführer der Regionalliga West setzte sich mit 4:1 durch. Trotz der beiden Niederlagen ist Lindemann "nicht unzufrieden" mit den Auftritten. "Das waren gute Tests gegen Mannschaften, die unter Profibedingungen arbeiten. Da kann den Jungs immer etwas aufgezeigt werden."

In dieser Woche wird noch am Dienstagabend gegen den VfL Oldenburg und am Samstag gegen BW Papenburg jeweils gegen Oberligisten getestet, ehe am 4. Februar auswärts bei Kickers Emden wieder das erste Pflichtspiel ansteht. Noch zu früh kommt die Partie für Außenbahnspieler Marcel Gottschling, der sich während der Winterpause einen Bänderriss zugezogen hat.

Verinac bekommt einen Vertrag

Eine mögliche Alternative für ihn könnte Antonio Verinac sein, der bereits seit geraumer Zeit mittrainiert hatte und nun verpflichtet wurde. Zuvor spielte der 18-Jährige bis zum September bei Lok Leipzig, ehe er in seine Heimat Hamburg zurückgekehrt ist, um dort das Abitur abzulegen. "Er muss noch geschliffen werden, bringt aber ein riesiges Potenzial mit", lobt Lindemann. "Das ist ein spannender Junge. Er hat enormes Tempo, eine gute Technik und kann in der Offensive alles spielen." Auch in der Sturmspitze kann dieser eingesetzt werden.

Serhat Sido, der bis jetzt in der Liga lediglich auf sechs Kurzeinsätze kam, hätte der SSV bis zum Sommer gerne nach Papenburg verliehen, um in der Oberliga Spielpraxis zu sammeln. Dies hat der 19-Jährige abgelehnt. Er will sich in der Rückserie durchbeißen.