SpVgg Vreden hält die Klasse - Haltern am See muss runter

Für zwei Mannschaften herrscht nach dem 8. Spieltag in der Abstiegsrunde der Oberliga Westfalen Planungssicherheit für die kommende Saison. Die SpVgg Vreden darf auch in der nächsten Saison Oberliga-Fußball spielen, für den TuS Haltern geht es unterdessen eine Ligastufe tiefer.

Es hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet, nun ist es amtlich. Die SpVgg Vreden spielt auch in der kommenden Saison Oberliga-Fußball. Gegen die SG Finnentrop-Bamenohl feierte die Mannschaft von Engin Yavuzaslan einen verdienten 2:1-Erfolg und brachte damit als erste Mannschaft den Klassenerhalt in trockene Tücher.

Bis das Pendel in einer sonst recht ausgeglichenen Partie in eine Richtung ausschlug, dauerte es eine ganze Weile. Erst in der 67. Minute nutzte Vredens Angreifer Ostenkötter eine der wenigen Möglichkeiten eiskalt aus und vollendete zum 1:0 - ein Wirkungstreffer. Vreden, vom Führungstreffer beflügelt, drückte fortan auf die Vorentscheidung, die wenige Minuten später auch gelingen sollte. In der 77. Minute erhöhte Korthals auf 2:0 und schoss seine Mannschaft in Richtung Klassenerhalt. Zwar verkürzte Thöne kurz vor Schluss noch auf 1:2, den Sieg ließen sich die Gäste an diesem Tag aber nicht mehr nehmen.

Mit 38 Punkten steht Vreden somit für die Plätze sieben bis elf uneinholbar auf Rang eins der Tabelle und sichert sich dadurch den vorzeitigen Klassenerhalt. Die SG Finnentrop-Bamenohl muss unterdessen den Blick ab sofort wieder nach hinten richten. Nach den Siegen der Konkurrenz aus Hamm (2:1 gegen Sprockhövel), Clarholz (2:0 gegen Ennepetal) und Holzwickede (2:0 gegen Westfalia Herne) schmilzt das Polster zum Trennstrich auf drei Punkte.

TuS Haltern muss runter

Für den TuS Haltern am See hat sich das Thema Oberliga mittlerweile erledigt. Nach der deutlichen 1:4-Pleite gegen die zweite Garde von Preußen Münster ist die Mannschaft von Timo Ostdorf nicht mehr zu retten und muss den Gang in die Sechstklassigkeit antreten. Mit 20 Punkten bei drei Restpartien steht der TuS derzeit elf Punkte hinter dem Trennstrich.