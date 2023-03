SpVgg Unterhaching: Wieder in Verzug

Vor dem anstehenden Topspiel in der Regionalliga Bayern gegen die Würzburger Kickers wird Spitzenreiter SpVgg Unterhaching von seinen finanziellen Problemen eingeholt. Präsident Manfred Schwabl versucht zu beruhigen.

Nach der witterungsbedingten Spielabsage in Aubstadt bereitet den Hachingern vor allem die finanzielle Situation weiterhin große Sorgen. Zuletzt hatte die Geschäftsstellenleitung in einer Mail vom 7. März alle Mitarbeitenden um Verständnis gebeten, dass das Februar-Gehalt aufgrund der "sehr angespannten Liquiditätssituation" noch nicht überwiesen worden sei. SpVgg-Präsident Manfred Schwabl bestätigte die Mitteilung auf Anfrage, beurteilte die Lage im Vergleich zur letzten Gehälterdiskussion Mitte Februar anders. Damals waren zwei fehlende Monatsgehälter erst Ende Februar beglichen worden. Aktuell sollen die ausstehenden Gehälter in der kommenden Woche bezahlt werden, womit der Klub zwei Wochen in Verzug wäre. "Man sollte es nicht dramatisieren", betont er.

Auch nach beglichener Februar-Gehaltsabrechnung - eingesprungen sei zuletzt ein Gönner des Klubs - dürfte das Thema Finanzen für die SpVgg noch nicht ausgestanden sein - ganz im Gegenteil. Die nächste Monatsabrechnung naht. Die Probleme wirken vielmehr aufgeschoben. Zudem stehen dem Verein in den kommenden Wochen viele wichtige Projekte bevor. Neben der Lizenzierung für die 3. Liga und der Vermietung des Unterhachinger Sportparks für Spiele der Football-Mannschaft Munich Ravens gehört vor allem eine Entscheidung bezüglich des geplanten Kaufs des zur Kommune gehörenden Sportparks in der vereinbarten Höhe von 3,3 Millionen Euro. Schwabl zufolge soll der Finanzierungsplan für den Stadionkauf so weit stehen.

Auch im sportlichen Bereich hat die angespannte Finanzsituation ihre Spuren hinterlassen. Nur eines der vergangenen drei Spiele in diesem Kalenderjahr gewann der in der Vorrunde noch so souveräne Spitzenreiter. Zuletzt erweckte das Team von Trainer Sandro Wagner den Eindruck, dass die schwierigen Bedingungen an den Spielern nicht spurlos vorbeigegangen sind. Bei der jüngsten 0:1-Pleite gegen Burghausen hatte Wagner das Team in Schutz genommen und von "schwierigen Begleitumständen" gesprochen. Vor allem im Angriff zeigte Haching zuletzt Ladehemmung und erzielte nur zwei Tore in den drei Spielen des Jahres. Schmerzhafte Ausfälle wie der von Maurice Krattenmacher oder vom rotgesperrten Manuel Stiefler taten ihr Übriges - so wie die jüngsten Bundesliga-Abstiege der U 19 und U 17.