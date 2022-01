SpVgg Hankofen-Hailing: Das Leicester City der 5. Liga

Die SpVgg Hankofen-Hailing ist überraschender Tabellenführer in der Bayernliga Süd. Im Winter muss das Saisonziel Klassenerhalt korrigiert werden.

Bayernliga Süd Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Still und leise hat sich die SpVgg Hankofen-Hailing in der Bayernliga Süd an die Tabellenspitze gesetzt und thront mit sagenhaften elf Punkten Vorsprung über der Konkurrenz. Das ist umso erstaunlicher, weil es keine Stars oder Ex-Profis wie bei vielen Ligakonkurrenten im Team gibt. Eigentlich wollten die Niederbayern, wie in allen Jahren seit der Aufteilung der Bayernliga in eine Nord- und eine Südstaffel 2012, "nur" um den Klassenerhalt spielen. Doch nun haben die "Dorfbuam", so der Spitzname des Teams aus dem kleinen Dorf im Landkreis Straubing-Bogen, beste Titelchancen und können erstmals in der Klubgeschichte in die Regionalliga Bayern aufsteigen. Diese Möglichkeit will Hankofen nicht verschenken, so ein Vorstandsbeschluss vom Montagabend vergangener Woche. "Wir haben uns dazu entschlossen, diese einmalige Chance wahrzunehmen. Wir werden einen Lizenzantrag stellen", lässt der Sportliche Leiter Richard Maierhofer (50) wissen.

Jahrein, jahraus hat Hankofen als Ziel den Erhalt der Bayernliga im Sinn gehabt. Doch nun steht der Klub auf einmal an der Tabellenspitze und man kann sehen wie schnell sich Dinge ändern können. Es ist so etwas wie das Wunder von Leicester in der Premier- League-Saison 2015/16. Mit 51 Punkten aus 21 Spielen haben die Niederbayern den Klassenerhalt längst eingetütet. Nun geht es darum, das Ziel zu korrigieren. "Wenn man so lange oben steht und einen so großen Vorsprung hat, dann will man natürlich auch bis zum Schluss Erster bleiben", sagt Heribert Ketterl (61), der zusammen mit Tobias Beck (26), dem jüngsten Coach dieser Spielklasse, als gleichberechtigtes Trainer-Duo fungiert und die Truppe auf Meisterschaftskurs gebracht hat.

Ketterl, der auch Regionalauswahl- Trainer für die Juniorinnen in Ostbayern ist, bringt es auf den Punkt: "Nach der guten Vorarbeit unseres Vorgängers Gerry Huber, der für den Körper und den Kopf fordernde Spielformen eingeführt hat, haben wir diese verfeinert und in puncto Taktik an einigen Stellschrauben gedreht. So haben wir im Wettkampf die Spieleröffnung, das System und die Art des Pressings so verändert, dass es unserer Meinung nach optimal zu unserer Mannschaft passt."

Zwischen giftig und bissig

In Sachen Mentalität und Teamgeist haben sich Beck und Ketterl von einem Spruch von Nationaltrainer Hansi Flick leiten lassen: "Wir spielen nicht miteinander, sondern füreinander." So ist es oberste Prämisse, eine Balance zwischen giftig und bissig gegen den Ball einerseits und Ruhe und Kontrolle am Ball andererseits zu finden. Hinzu kommt, dass das Team schon zum Start in die Vorbereitung topfit war. Großen Anteil daran hat Julian Brückl (24), heute bei der U 19 des VfL Bochum, der vier Jahre lang als Athletiktrainer in Hankofen tätig war, wo nun die Früchte seiner Arbeit geerntet werden können.

Das große Pfund, mit dem Hankofen die zahlreichen Meisterschaftsaspiranten wie Donaustauf, Ingolstadt II, Jahn Regensburg II, Deisenhofen, Landsberg oder die beiden Augsburger Klubs aus dem Feld geschlagen hat, sind der große Zusammenhalt im Team und im Verein sowie die großartige Fanunterstützung mit 700 Zuschauern pro Spiel (Spitzenwert der Liga). Mit Tobias Lermer (17 Treffer in 21 Spielen) stellt Hankofen außerdem den treffsichersten Schützen der Liga. Sollte es in Liga 4 gehen, wird Bodenständigkeit weiterhin das Markenzeichen der "Dorfbuam" bleiben: "Wir werden auch weiterhin auf junge Talente aus der Region setzen", sagt Ketterl.

Der Verein werde nicht von dieser Philosophie abgehen, die der Sportchef Maierhofer vor Jahren eingeführt hat. Der findet immer wieder Kandidaten in unteren Klassen, die den Sprung in die Bayernliga wagen. "Wir sind auch froh, dass wir unsere Spieler in den letzten Jahren immer halten konnten. Dadurch ist diese schlagkräftige Truppe entstanden", erklärt Maierhofer den Weg.