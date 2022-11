SpVgg Greuther Fürth kooperiert im Frauenfußball mit den Bayern

Die SpVgg Greuther Fürth will im Frauen- und Mädchenfußball vorankommen und kooperiert deshalb fortan mit den Bayern. Auch die Münchner versprechen sich einiges davon.

Aktuell in der Landesliga unterwegs: Die Kleeblatt-Frauen um Paula Schott (li.). IMAGO/regiopictures

Dies teilte der mittelfränkische Zweitligist, der mit seiner ersten Frauen-Mannschaft in der Landesliga Nord spielt, an diesem Freitag mit. "Das Kleeblatt und der FC Bayern beschreiten gemeinsam ein neues Terrain in der Förderung und Ausbildung junger Nachwuchsspielerinnen", meldet die Spielvereinigung. Die Münchner sind bei den Frauen in der 1. und 2. Bundesliga vertreten.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehe die "soziale Verantwortung gegenüber jungen Spielerinnen bei gleichzeitigem Anspruch der leistungsgerechten Förderung talentierter Fußballerinnen", heißt es weiter. Umrahmt ist die Kooperation mit einem ganzheitlichen Konzept, das die Nachwuchsspielerinnen "auch abseits des Platzes" ausbildet. Die Juniorinnen-Teams sollen zugleich für Top-Talente aus der Region Nordbayern Schnittstelle zum Profifußball sein.

Jürgen Brandl, Administrativer Leiter der Kleeblatt-Akademie, erklärte zur aktuellen Entwicklung: "Der FC Bayern und wir wollen bei der Förderung weiblicher Talente an einem Strang ziehen. Unser Ziel ist es, junge Spielerinnen in ihrem gewohnten sozialen Umfeld auszubilden. So können sich Top-Talente aus Nordbayern unter der Beobachtung des FC Bayern bei uns bestmöglich entwickeln."

Weiterentwicklung auch im Trainerbereich

Im Zuge der Kooperation werden auch die Trainerinnen und Trainer der Frauen- und Mädchenmannschaften beider Vereine weiterentwickelt. Für Sarah Roithmeier, Koordinatorin Frauenfußball bei der SpVgg, ergibt sich somit eine "Win-win-win-Situation": "Denn nicht nur der FC Bayern und wir können mit dieser Zusammenarbeit noch gezielter talentierte Spielerinnen finden und fördern, sondern vor allem die jungen Fußballerinnen selbst bekommen hier eine einzigartige Möglichkeit geboten und können über uns gezielt den Schritt in den Profifußball schaffen."

Die Münchner beschreiten derweil Neuland: "Der FC Bayern startet erstmals eine Vereins-Kooperation im Frauenfußball. Im Vordergrund steht die individuelle, heimatnahe Förderung junger Spielerinnen", so Nathalie Bischof, Koordinatorin Talentförderung der FC Bayern Frauen.