SpVgg Bayreuth testet Spieler und bastelt am Kader

Der Abstieg aus dem Profifußball ist verdaut, der Blick bei den Verantwortlichen der SpVgg Bayreuth geht nach vorne. Aktuell läuft die Kaderplanung auf Hochtouren.

Geschäftsführer Jörg Schmalfuß arbeitet aktuell mit seinem auf Hochdruck am Bayreuther Gesicht für die in knapp einem Monat startende Regionalliga Bayern. IMAGO/Peter Kolb

Am 20. Juli gastiert Aufsteiger SV Schalding-Heining im Hans Walter Wild-Stadion zum Eröffnungsspiel der Regionalliga Bayern.

Die vordringlichste Frage bis dahin ist bei der SpVgg Bayreuth die nach dem vorhandenen Spielermaterial. Wie an vielen anderen Standorten auch ging der Abstieg einher mit einer personellen Zäsur. Viele altgediente Akteure sind bei anderen ambitionierten Viertligisten untergekommen, bei anderen ist die Zukunft noch unklar. Beim lockeren Auftaktspiel in der Vorwoche, nach zwei Trainingseinheiten gastierten die Altstädter beim Bezirksligisten SSV Kasendorf und gewannen mit 6:0, konnten sich zahlreiche Anhänger ein erstes Bild machen.

Neben den noch unter Vertrag stehenden Luca Petzold (20, Torwart) und Daniel Steininger (28, Mittelfeld) standen dabei weitere altbekannte Gesichter auf dem Feld. Christoph Fenninger (28, Sturm), Tobias Weber (27, Abwehr), Nico Moos (23, Abwehr) und Torwart Lucas Zahaczewski (22) hatten ihre Verträge bereits vorher verlängert, mit Edwin Schwarz und Jann George wirkten weitere zwei Spieler mit, die der Verein in der neuen Saison weiterhin im Gelb-Schwarzen Jersey sieht.

Noch unklar ist die Zukunft von Torwart Sebastian Kolbe, Agyemang Diawusie, Marcel Götz, Nicolas Andermatt, Eroll Zejnullahu, Tim Latteier, Stefan Maderer, Cemal Kaymaz, Benedikt Kirsch und Markus Ziereis. Insbesondere die beiden letztgenannten würden viele Fans gerne als weitere Ankerspieler im Trikot der Bayreuther sehen. "Wenn sich eine Türe auftut, dann sind wir da und werden sehen, ob sich Lösungen ergeben", so Geschäftsführer Jörg Schmalfuß.

Der konnte bislang auf der Habenseite mit Offensivmann Vincent Ketzer (20, SpVgg Hankofen-Hailing), Stürmer David Ismail (20, SpVgg Greuther Fürth II), Trainersohn Jakub Mintal (18, SSV Jahn Regensburg U 19) und Außenverteidiger Patrick Heckmann (24, VfR Aalen) vier Neuzugänge verzeichnen.

Welche Testspieler fahren mit ins Trainingslager?

Als Testspieler standen in Kasendorf mit dem ehemaligen U-19-Europameister Anthony Syhre (28, FC Greifswald), dem zentralen Mittelfeldmann Adam Lenges (21, 1. FC Köln II), Ex-Altstadt-Jugendspieler Fabio Pirner (DJK Vilzing), dem erst in der Winterpause zum ZFC Meuselwitz gewechselten Eigengewächs Patrick Scheder (20) und Außenverteidiger Jonas Wieselsberger (24, TSV Buchbach) fünf weitere Spieler im Kader, die vielversprechende Ansätze zeigten. Ob sie in das in dieser Woche stattfindende Trainingslager in Bischofsgrün mitbestreiten, war noch nicht endgültig geklärt, gut informierte Kreise sprechen davon, dass mindestens Wieselsberger dabei sein wird.

"Das hat für den Anfang schon ganz gut ausgesehen", so Trainer Marek Mintal, der mit Tim Budemann und Koray Kaiser auch zwei letztjährige U-19-Spieler aus der Landesliga-Aufstiegsmannschaft mit ins Boot genommen hat. Sicher nicht mehr an Bord werden Alexander Nollenberger (1. FC Magdeburg), Steffen Eder, Tobias Stockinger (beide BFC Dynamo Berlin), Dennis Lippert, Felix Weber (beide FC Homburg), Martin Thomann (TSV Aubstadt) und Alexander Groiß (VfB Stuttgart II) sein, zerschlagen hat sich auch der Wunsch nach einer Rückkehr von Ivan Knezevic. Der einstige Publikumsliebling wechselt vom FC Erzgebirge Aue ebenfalls zum FC 08 Homburg.