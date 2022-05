SpVgg Ansbach zieht nach Vilzing-Sieg nach - Sands schwarze Serie jetzt zweistellig

Die SpVgg Ansbach hat mit dem 2:1-Erfolg bei der SpVgg Bayern Hof den Aufstiegsrelegationsplatz behauptet und steht weiterhin nur hauchzart hinter Spitzenreiter Vilzing. Für den 1. FC Sand läuft es hingegen gar nicht, die Niederlagenserie wurde gegen die DJK Gebenbach auf zehn Partien verlängert.

Vilzing hatte am Dienstag vorgelegt, am Mittwoch zog die SpVgg Ansbach nach und ist damit weiterhin punktgleich mit dem Tabellenführer. Auswärts gegen die SpVgg Bayern Hof brachte Manz seine Ansbacher mit einem satten Linksschuss ins lange Eck in Führung (26.). Kurz vorher landete ein Schelhorn-Freistoß am Pfosten. Jener Schelhorn verpasste in der 35. Minute freistehend das 2:0.

In der 58. Minute kam bei den Mittelfranken Torjäger Kroiß ins Spiel, der in Minute 74 seinen großen Moment hatte. Eine flache Hereingabe vom linken Flügel nahm er im Zentrum technisch perfekt an, ließ noch einen Hofer Verteidiger und Torwart Guyon aussteigen und schob in Seelenruhe ein. Hof bäumte sich nochmal auf und verkürzte durch einen direkt verwandelten Freistoß von Schraps, diesem Sahnestück aus der 82. Minute ließen die Oberfranken keinen Treffer mehr folgen.

Im Gegensatz zu Ansbach hatte der der 1. FC Sand keine adäquate Antwort auf die Dienstagsspiele parat. Da reichte nämlich der SV Seligenporten mit einem Sieg über den ASV Cham die rote Laterne nach Sand weiter. Am Mittwoch wurden die Unterfranken diesen unbeliebten Lichtkörper nicht los, verloren daheim gegen die DJK Gebenbach mit 0:1. Sand wollte mit viel Kampf und körperbetontem Spiel einen Fuß in die Tür bekommen. Das gelang zum Teil auch, denn Gebenbach hatte vor allem im ersten Durchgang einige Probleme, der FCS hatte sogar mehr Torchancen. Mit einem direkt verwandelten Freistoß sorgte Freisinger nach gut einer Stunde dafür, dass die Gäste aus der Oberpfalz zumindest beim Ergebnis ihrer Favoritenrolle gerecht wurden.