SpVgg Ansbach gelingt die Sensation gegen den FC Bayern II - Ärgert Vilzing auch Heimstetten?

Der 2. Spieltag in der Regionalliga Bayern hat am Freitag mit einem überraschenden Heimerfolg von Aufsteiger SpVgg Ansbach gegen die U 23 des FC Bayern München begonnen. Den zweiten Sieg im zweiten Spiel feierte Viktoria Aschaffenburg. Am Samstag steht Aufsteiger DJK Vilzing im Blickpunkt.

Dem fast schon mühelosen 4:0 beim VfB Eichstätt folgte für die U 23 des FC Bayern am Freitag die große Ernüchterung. Ausgerechnet Aufsteiger SpVgg Ansbach brachte den Rekordmeister-Talenten eine schmerzhafte Niederlage bei. Kurz nach Anpfiff scheiterte Sperr noch an Gästetorwart Kainz, im zweiten Anlauf drückte Abadjiew die Kugel aber ins Netz.

Die Mittelfranken verteidigten mit der Führung im Rücken clever und konnten sich, wenn doch mal etwas durchkam, auf Torhüter Heid verlassen. Ansbach war bei Kontern gefährlich, ansonsten hatten die kleinen Bayern das Heft des Handelns in der Hand. In der 75. Minute führte ein Tempogegenstoß der Hausherren zur Vorentscheidung, Kroiß kam nach einer sehenswerten Vorlage von Sperr zum Abschluss und schob den Ball durch die Beine von Kainz, 2:0. Landshuter hätte sogar noch erhöhen können, die Freude unter den 3700 Zuschauern, sofern sie keine Bayern-Fans waren, war ob des Sensationssieges auch so enorm.

Burghausen jubelt in der Nachspielzeit

Groß war die Freude auch beim SV Wacker Burghausen, der gegen Türkgücü München einen Rückstand drehte. Gashi schoss die Münchner in der 11. Minute nach Vorlage von Auburger in Führung. Doch schon vier Zeigerumdrehungen später brachte Bachschmid seinen Kopf an eine Freistoßflanke von Ade, die Partie war wieder ausgeglichen. Berwein hatte noch vor der Pause die große Chance auf die erneute Türkgücü-Führung, doch er zielte knapp drüber. Ähnlich erging es auf der anderen Seite Bachschmid nach gut einer Stunde. Und als alles auf eine Punkteteilung hinwies, landete eine weite Ade-Flanke bei Hyseni, der den Stellungsfehler von Gästekeeper Hipper per Kopf eiskalt ausnutzte. Auf den letzten Metern blieben alle drei Zähler an der Salzach.

Mit identischem Ergebnis behielt Viktoria Aschaffenburg gegen den FC Augsburg II die Oberhand. Damit haben die Unterfranken auch ihr zweites Saisonspiel mit einem Sieg beenden können. Den Auftakt machte Pieper in der 6. Minute, als er einen Fallrückzieher leicht abgefälscht in die Maschen drosch. Desch legte in der 32. Minute per Foulelfmeter das 2:0 nach. Es dauerte lange, aus Augsburger Sicht viel zu lange, bis aus dem Ballbesitzvorteil Zählbares erwuchs. Taseki köpfte in der 75. Minute nach einem Eckball das Anschlusstor. Aber schon kurz darauf zogen sich die Fuggerstädter selbst den Stecker, Müller sah Rot nach grobem Foulspiel. Auch dank eines starken Grün im Tor hielt die Führung der Viktoria bis zum Schluss.

Für den ambitionierten 1. FC Schweinfurt 05 endete das Heimspiel gegen den TSV Buchbach zumindest halbwegs versöhnlich. Die Oberbayern gingen in der 13. Minute durch Bahar in Front, der nach einem Eckball viel zu ungestört zum Abschluss kam. Mit Verspätung wurde Schweinfurt seiner Favoritenrolle gerecht, doch tief verteidigende Buchbacher stellten das unterfränkische Nervenkostüm auf eine harte Probe. Erst in der Schlussminute brachte Zeller den Ball über die Linie, begünstigt von einem Fehler in der TSV-Abwehr.

Erstes Heimspiel für Wagners Hachinger

Samstags bestreitet dann die SpVgg Unterhaching nach dem gelungenen Auftakt ihr erstes Heimspiel. Gegner der Wagner-Truppe ist der FV Illertissen (Anstoß 14 Uhr). Zeitgleich findet das erste Regionalliga-Heimspiel der DJK Vilzing statt, die am Huthgarten gegen den SV Heimstetten den nächsten Coup landen will.

Am späten Samstagnachmittag hätte das Programm drei weitere Partien vorgesehen. Das Spiel zwischen der SpVgg Hankofen-Hailing und dem TSV Rain/Lech wurde allerdings aufgrund eines schrecklichen Verkehrsunfalls, bei dem zwei Spieler der Gäste ums Leben kamen, abgesagt. In den beiden verbleibenden Begegnungen stehen sich um 17 Uhr der VfB Eichstätt und die SpVgg Greuther Fürth II sowie der FC Pipinsried und der TSV Aubstadt gegenüber. Mit Ausnahme des kleinen Kleeblatts setzte der Rest das Auftaktwochenende ins Wasser.

Bleibt noch der Sonntag, an dem noch ein Match aussteht. Der 1. FC Nürnberg II begrüßt die Würzburger Kickers. Während der kleine Club zum Ligastart einen souveränen Erfolg verbuchte (3:1 in a, strauchelte der Drittliga-Absteiger. Mehr als ein Remis gegen Aufsteiger Hankofen sprang trotz 90-minütiger Überlegenheit nicht heraus.