SpVg Schonnebeck verlängert mit Cheftrainer Tönnies

Weihnachten ist offiziell vorüber und Oberligist SpVg Schonnebeck kommt doch noch mit einem Geschenk um die Ecke. Cheftrainer Dirk Tönnies sowie der Sportliche Leiter Christian Leben haben dem Verein für ein weiteres Jahr die Treue geschworen.

Die SpVg Schonnebeck spielt bislang eine zufriedenstellende Saison. Mit 30 Zählern aus 18 Spielen befindet sich der Tabellensiebte aus der Vorsaison in der Oberliga Niederrhein aktuell voll im Soll. Fast schon folgerichtig hat der Verein nun Planungssicherheit auf einigen entscheidenden Positionen geschaffen. Sowohl Cheftrainer Dirk Tönnies als auch der Sportliche Leiter Christian Leben haben ihren Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

"Ich bin überglücklich", freut sich Tönnies über die frühzeitige Vertragsverlängerung. "Diese Saison haben wir vieles richtig gemacht, insbesondere bei den Neuverpflichtungen. Wir haben eine Truppe mit tollem Charakter und enormem Potenzial. Wir haben in der nächsten Saison noch viel vor und ich freue mich riesig, dass wir gemeinsam die sportlichen Geschicke der Spielvereinigung Schonnebeck weiter leiten dürfen", so der Übungsleiter. Welche konkreten Ziele der Verein in der kommenden Spielzeit anpeilt, verrät er allerdings nicht.

Seinen Kollegen Christian Leben stimmt vor allem die "Entwicklung der SpVg im Allgemeinen und der ersten Mannschaft in dieser Saison" sehr zufrieden. Dass viele fleißige Helfer dazu beitragen, die Bedingungen für Sportler, Zuschauer und Partner weiter zu optimieren, hält er in der heutigen Zeit für nicht selbstverständlich und freut sich daher ungemein, die Ziele des Vereins auch in der kommenden Saison weiter voranzutreiben und "den nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht dann auch noch über 2025 ein, zwei Jahre hinaus".