Baumgarts Update zu den Reservisten: "Es sieht nicht schlecht aus, was der Kleine da macht"

Natürgemäß hatte der 1. FC Köln wenige Probleme beim 8:0 im Testspiel gegen den Oberligisten SpVg Porz. Spannend war aber, was Trainer Steffen Baumgart im Anschluss zu den eingesetzten Reservisten sagte.

Der Tabellenvorletzte hatte auf der "Schäl Sick" ordentlich durchgemischt und pro Spielhälfte je eine Elf aufgeboten, die so wohl in der Bundesliga nie auflaufen würden. Stürmer Davie Selke, der beim 1:1 zuletzt gegen den VfL Bochum noch getroffen und kurz darauf einen Schlag abbekommen hatte, wurde allerdings ebenso komplett geschont wie Stammtorhüter Marvin Schwäbe und Spielmacher Mark Uth.

Der 32-Jährige hatte zuletzt bereits im Training ausgesetzt, nachdem er zuvor erstmals nach anderthalb Jahren wieder in der FC-Startelf gestanden hatte. "Das wird eine Reaktion auf die Belastung sein", sagt Baumgart gelassen. Am Montag, nach drei freien Tagen am Geißbockheim, soll der Routinier wieder auf dem Platz stehen.

Katterbach ist zurück - und bekommt gleich Konkurrenz

Ganz grundsätzlich zeigt sich Baumgart "zufrieden" mit dem Auftritt seiner Profis in Porz - und stellte den eingesetzten Reservisten ein Fleiß-Zeugnis aus. Hoffnung machte vor allem die Rückkehr von Noah Katterbach. Der linke Außenspieler war zuletzt bereits zweimal in der U 21 in der Regionalliga West eingesetzt worden. Nun klappte es auch bei den Profis wieder.

"Noah hat es gut gemacht. Aber man sieht, dass er acht Monate nach einem Kreuzbandriss Zeit benötigt, um wieder auf das Niveau zu kommen", dämpft Baumgart die Erwartungen. Eine echte Option sei der 22-Jährige erst, "wenn er gesund und fit ist. So sehe ich ihn aber nicht, vielleicht erst ab Januar."

Wenig Trost für zwei Reservisten

Und die Auswahl für den Köln-Coach wächst. "Wenn wir uns die Konkurrenz angucken - damit meine ich Max Finkgräfe", lobt Baumgart, "sieht das nicht schlecht aus, was der Kleine da macht". Heißt: Der 19-Jährige drängt sich weiter auf. In der Bundesliga hatte ihn sein Chef ja bereits viermal aufs Feld beordert.

Schlechter sieht es da für Sargis Adamyan und Dimitrios Limnios aus. "Dimi hat eine schwierige Situation und die hat sich nicht verändert", sagt Baumgart über den Griechen. Für ihn reichte es in dieser Spielzeit noch für keine Pflichtspielminute bei den Profis.

Immerhin fünfmal auf dem Rasen stand bereits Adamyan, doch zuletzt reichte es bei ihm nicht mehr für den Kader. "Die anderen sind dazugekommen und haben zugelegt. Und am Ende wirst du an Toren gemessen", beschreibt Baumgart das Dilemma seines Offensivspielers. Er lässt tief blicken: "Wenn du die nicht schießt, gibt es irgendwann mal Entscheidungen." Immerhin: Beiden Reservisten bescheinigt Baumgart eine gute Trainingsleistung. Das dürfte allerdings ein recht dürftiger Trost sein.