Spurs wochenlang ohne Romero - Postecoglou fordert Verstärkung

Tottenham muss in den kommenden Wochen auf Vize-Kapitän Cristian Romero verzichten. Weil Micky van de Ven nicht rechtzeitig vor dem Auswärtsspiel bei Brighton zurückkehren wird, wird Ange Postecoglou einmal mehr zum Umbauen in der Abwehr gezwungen - und hofft auf Verstärkung.

Einzig Rechtsverteidiger Pedro Porro hat in der Defensive der Spurs das Prädikat "Konstante" verdient. Der Spanier stand seit dem 2. Spieltag in jedem Premier-League-Spiel der Nordlondoner auf dem Platz, die drei Positionen neben ihm waren dabei beinahe Spiel für Spiel aufs Neue anders besetzt.

Dass Trainer Ange Postecoglou seine Viererkette immer wieder umbaut, liegt nicht etwa an der Experimentierfreudigkeit des Australiers. Der 58-Jährige muss vielmehr immer wieder verletzungsbedingt Ausfälle und Sperren kompensieren.

Erneut macht der Oberschenkel Probleme

So nun auch wieder bei Vize-Kapitän Cristian Romero. Ist der argentinische Innenverteidiger fit, spielt er. Doch zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit setzt den 25-Jährigen eine Oberschenkelverletzung matt. Nachdem Romero bereits im November für fast vier Wochen fehlte, ist er zum Jahreswechsel erneut zum Zuschauen verdammt. Im Anschluss an den 2:1-Sieg gegen den FC Everton wurde Romero - zur Halbzeit ausgewechselt - untersucht und fällt nun nach Aussagen seines Trainer "vier bis fünf Wochen" aus.

Van de Ven fehlt weiterhin

Weil Sommer-Neuzugang Micky Van de Ven ebenfalls seit Anfang November an einer Oberschenkelverletzung laboriert und zwar Fortschritte macht, allerdings frühestens Mitte Januar zurückkehren wird, droht dem aktuellen Tabellen-Vierten abermals ein Engpass. Schließlich stehen bis zur Partie gegen Manchester United am 14. Januar, zu der Postecoglou auf van de Ven Rückkehr hofft, noch drei weitere Spiele im eng getakteten Terminkalender der Premier League an.

Gegen Brighton (Donnerstag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird aller Voraussicht nach Eric Dier in die erste Elf rücken und die Position neben Ben Davies wohl auch gegen den AFC Bournemouth (31.12., 15 Uhr) bekleiden. Im Januar soll dann aber Verstärkung her.

Einen weiteren Verteidiger, der die Variabilität und die Kadertiefe erhöhen könnte, wünscht sich Postecoglou. "Ob Links- oder Rechtsfuß ist egal, es muss der richtige Spieler sein", fordert der Trainer.