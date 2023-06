Spurs machen Wembanyama zum Top-Pick - Mavs fädeln Trade ein

Es ist offiziell: Die San Antonio Spurs haben sich an Position 1 des NBA Drafts für das französische Top-Talent Victor Wembanyama entschieden. Blockbuster-Trades blieben derweil aus - dafür waren die Dallas Mavericks mit einem kleineren Deal aktiv.

Fünf Minuten, so lange hat jedes Team in der ersten Runde des NBA Drafts Zeit, seinen jeweiligen Pick an das Ligabüro durchzugeben. Den Spurs hätten wohl auch nur wenige Sekunden gereicht, sie ließen ihre Fans aber eine Weile zittern, bevor Commissioner Adam Silver auf die Bühne trat und folgende Worte ins Mikrofon sprach: "Mit dem ersten Pick im NBA Draft 2023 wählen die San Antonio Spurs … Victor Wembanyama!“

Der 19 Jahre alte Franzose nahm die Nachricht zunächst relativ gefasst auf - überraschend kam sie schließlich nicht -, umarmte seine Familie, zeigte dann ein breites Grinsen und schüttelte die Hand von Silver. Im Interview wenig später kamen dann doch die Tränen bei Wembanyama.

"Ich habe so oft geträumt, diesen Satz von Adam Silver zu hören", sagte der neue Franchise-Star der Spurs schluchzend, bevor er direkt eine Kampfansage an die NBA schickte: "Viele Spieler sind schon lange in dieser Liga und haben noch keinen Titel gewonnen. Ich will so schnell wie möglich alles lernen und einen Ring gewinnen."

"Alien" Wembanyama auf den Spuren von Duncan und Robinson

Ringe bekommen im US-Sport bekanntermaßen die Spieler des Teams, das am Ende die Championship-Trophäe in die Höhe streckt. Das gelang Tim Duncan, dem letzten Nr.1-Pick der Spurs 1997, bereits in seinem zweiten Jahr in der NBA - damals an der Seite von David Robinson, dem ersten Nr.1-Pick der Franchise-Historie aus dem Jahr 1987. Auf den Tag genau 36 Jahre später machten die Spurs Wembanyama zum First Overall Pick.

Der 2,23-Meter-Hüne gilt als größtes Basketball-Talent seit LeBron James. Aufgrund Wembanyamas vielseitigen Fähigkeiten beschrieb eben jener James den Franzosen bereits als "Alien", er verbindet die Qualitäten eines Top-Guards mit dem Körper und den defensiven Instinkten eines Big Man.

Er ist nicht LeBron oder Tim oder Kobe. Er ist Victor. Spurs-Coach Gregg Popovich

Bleibt er gesund, wird er das Geschehen in der NBA über eine lange Zeit prägen, da sind sich die Spurs schon jetzt sicher. "Ich bin begeistert", so auch die erste Reaktion von Spurs-Coach Gregg Popovich. "Ich würde ja Purzelbäume machen, aber dann wäre ich drei Monate lang verletzt", scherzte der 74-Jährige, bevor er angesprochen auf die Wemby-Lobpreisungen nochmal ernst wurde: "Er ist nicht LeBron oder Tim oder Kobe. Er ist Victor."

Miller zu den Hornets - Henderson zu den Blazers

Während in San Antonio der Beginn der Wembanyama-Ära gefeiert wurde, ging der NBA Draft natürlich weiter. An Position zwei entschieden sich die Charlotte Hornets für Forward Brandon Miller (20 Jahre), in dem sie einen zukünftigen All-Star sehen. Der Pick kam aber nicht bei allen Hornets-Fans gut an, in einem Internet-Video aus einer Bar in Charlotte waren auch viele Buhrufe bei der Verkündung des Picks zu vernehmen.

Viele Fans hätten wohl lieber Scoot Henderson im Hornets-Trikot gesehen, der von manchen Draft-Experten als der etwas talentiertere Spieler angesehen wird. Miller ist ein mehr als fähiger Scorer auf dem Flügel, der auch verteidigen kann - ein bei nahezu allen NBA-Teams beliebtes Gesamtpaket. Henderson zieht derweil Vergleiche mit Russell Westbrook oder Derrick Rose in deren Blüte auf sich.

Der 19-Jährige landete an Position 3 bei den Portland Trail Blazers, die auf einen Trade des Picks verzichteten. Damit ist die Zukunft von Franchise-Star Damian Lillard in der Schwebe, der 32 Jahre alte siebenfache All-Star hatte auf einen Veteranen an seiner Seite als sofortige Hilfe bei der Jagd nach einem Titel gehofft. Laut eines "ESPN"-Berichts bereiten rivalisierende Teams bereits Trade-Angebote für Lillard vor, sollte der Point Guard nun einen Wechselwunsch äußern.

Mavericks traden Bertans und holen Center

Hinter der Top 3 folgten im Draft die Thompson-Zwillinge, Point Guard Amen (20) wurde an Position 4 von den Houston Rockets gezogen, Shooting Guard Ausar läuft künftig für die Detroit Pistons auf. Echte Überraschungen blieben auch im Anschluss aus, Guard Anthony Black (19) soll den Backcourt der Orlando Magic verstärken.

Dann folgte der erste Trade des Drafts, die Pacers (Nr.7-Pick) und die Wizards (Nr.8-Pick) tauschten ihre Auswahlrechte, Washington legte zusätzlich zwei zukünftige Zweitrundenpicks drauf. So bekamen die Wizards ihre Finger an den erst 18-jährigen französischen Flügelspieler Bilal Coulibaly. Die Jazz schnappten sich im Anschluss Forward Jarace Walker (19).

An Position 9 ging der 3-and-D-Forward Taylor Hendricks (19) zu den Utah Jazz über die Bühne und damit waren die Dallas Mavericks an der Reihe. Eigentlich. Denn Dallas fädelte einen Trade mit den Oklahoma City Thunder ein, in dem sie ihren 10. Pick mit dem 12. Pick der Thunder tauschten und gleichzeitig den unerwünschten Vertrag von Davis Bertans (33 Millionen Dollar über die nächsten zwei Jahre) loswurden.

Die Thunder bekamen dadurch Cason Wallace (starker Defensiv-Guard, 19), die Mavs schnappten sich an Position 12 Center Dereck Lively II, den die Texaner angeblich ohnehin im Visier hatten. Der 19-Jährige soll dem Team von Luka Doncic eine bislang nicht vorhandene Präsenz in der Zone geben und den Ring in Dallas beschützen. Am College für Duke sammelte er 2,4 Blocks pro Partie. Zudem, so ein Bericht von "The Athletic", sollen die Mavs auf der Suche nach weiteren Trades sein. Es bleibt also auch nach dem Draft weiterhin spannend.