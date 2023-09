Spurs-Duo kommt: Bayern-Gegner Galatasaray rüstet weiter auf

Gesicherte Einnahmen aus der Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase reinvestiert Galatasaray, um in derselbigen bestehen zu können. Wie der türkische Meister am späten Montagabend mitteilte, schließt sich ein Spurs-Duo Cimbom an.

Die Liste prominenter Neuzugänge bei Galatasaray in diesem Sommer wird länger. Wie der Traditionsklub am Montagabend mitteilte, schließen sich zwei Spieler der Tottenham Hotspur dem amtierenden türkischen Meister an.

Tanguy Ndombelé wird für eine Saison unentgeltlich geliehen, ehe eine Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro besteht. Diese müsste Galatasaray über fünf Jahre in gleich großen Raten abbezahlen. Das Nettogehalt Ndombelés beträgt nach Angaben des aktuellen Dritten der SüperLig bei 3,136 Millionen Euro. Der 26-jährige Mittelfeldspieler, der auch in Konkurrenz mit Sommerneuzugang Kerem Demirbay von Bayer 04 Leverkusen treten wird, war in der vergangenen Saison an Serie-A-Champion Napoli verliehen gewesen.

Auch Davinson Sanchez liebäugelte schon länger mit einem Abschied aus Nordlondon. Den Innenverteidiger verpflichtete Galatasaray für 9,5 Millionen Euro fest (über fünf Jahre abzubezahlen), anschließend unterzeichnete der Kolumbianer einen Vierjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Sein Nettogehalt liegt bei 3,2 Millionen Euro.

Ndombelé war im Sommer 2019 für über 60 Millionen Euro aus Lyon zu den Spurs gewechselt, wurde anschließend aber zurück an Lyon und nach Neapel verliehen. In seiner Vita stehen 91 Pflichtspiele (zehn Tore, neun Assists) für Tottenham. Sanchez kam bereits 2017 von Ajax Amsterdam nach Nordlondon, der 42-Millionen-Euro-Einkauf verlässt die Spurs nach 207 Pflichtspielen (fünf Treffer, eine Vorlage).

Traum von einem K.-o.-Spiel in der Königsklasse

Das Duo erhöht in jedem Fall die Optionen für Trainer Okan Buruk, der sein Team auf die Mehrfachbelastung vorbereiten muss. Neben der Titelverteidigung in der Türkei träumen sie in Istanbul von einem K.-o.-Spiel in der Champions League. In Gruppe A trifft Galatasaray allerdings neben Auftaktgegner Kopenhagen auf den FC Bayern München und Manchester United. Ein Weiterkommen in der Königsklasse käme einer faustdicken Überraschung gleich.

Die mit Spannung erwarteten Duelle mit den Bayern steigen am 24. Oktober in Istanbul und am 8. November in München.