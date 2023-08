Spurs-Boss Levy: "Haben dem Wechsel widerwillig zugestimmt"

Seinem Ruf als harter Verhandlungsführer kam Daniel Levy (61) bei Bayerns Bemühungen um Harry Kane nach. Dass der Spurs-Boss den Kampf um seinen Mittelstürmer verloren hat, wurmt ihn offenbar.

Er hätte Kane gerne in London behalten: Spurs-Boss Daniel Levy. imago images

Seit Samstagvormittag sind letzte Restzweifel ausgeräumt. Harry Kane verlässt Tottenham Hotspur nach insgesamt 19 Jahren und spielt künftig für den FC Bayern München. Das Vorhaben von Daniel Levy, seinen Mittelstürmer doch irgendwie noch von einem Verbleib zu überzeugen, ist gescheitert.

"Wir haben über einen langen Zeitraum versucht, mit Harry und seinen Vertretern über verschiedene Formen der Vertragsverlängerung zu verhandeln, sowohl kurz- als auch langfristig", erklärt der Spurs-Boss auf der Website des Premier-League-Klubs: "Harry war jedoch klar, dass er eine neue Herausforderung sucht und in diesem Sommer keinen neuen Vertrag unterschreiben wird. Daher haben wir seinem Wechsel nur widerwillig zugestimmt."

Dass er den Kampf um seinen Mittelstürmer verloren hat, wurmt ihn offenbar. Doch immerhin holte Levy noch über 100 Millionen Euro für einen 30-Jährigen heraus, der bei Tottenham lediglich noch Vertrag bis 30. Juni 2024 hatte. Groll wegen Kanes Entscheidung hegt Levy allerdings keineswegs: "Wir haben gesehen, wie ein Talent unserer Akademie zu einem der besten Spieler wurde, der jemals das Trikot der Spurs getragen hat, und wie er zu einem der besten Stürmer des Weltfußballs wurde. Es war eine wirklich bemerkenswerte Reise."

Kanes Leistungen und Rekorde - 280 Treffer in 435 Pflichtspielen sind unübertroffen - "sagen alles über den Spieler aus". Zudem habe der Kapitän der englischen Nationalmannschaft während seiner 19 Jahre im Verein immer die Vorbildsfunktion gewahrt. Kane, so formuliert es Levy, sei "eine Inspiration für junge Spieler, die davon träumen, in seine Fußstapfen zu treten".

Spurs-Rückkehr steht schon jetzt im Raum

Einem großen Dankeschön im Namen des Vereins folgte sogleich ein "Angebot": "Es versteht sich von selbst, dass er jederzeit wieder willkommen ist. Er ist ein sehr geliebtes und geschätztes Mitglied der Spurs-Familie und für immer in unserer Geschichte."

Es ist kein Abschied für immer, denn man weiß nie, wie sich die Dinge in der Zukunft entwickeln. Harry Kane

Auch Kane, der ein emotionales Abschiedsstatement in den sozialen Medien verbreitete, denkt bereits über die Fortsetzung seines Spurs-Kapitels nach: "Es ist kein Abschied für immer, denn man weiß nie, wie sich die Dinge in der Zukunft entwickeln." Nun sei der Stürmer, der in London "vom 11-jährigen Jungen zum 30-jährigen Mann" reifte, aber bereit für die "Challenge" bei Bayern.

Und die beginnt wohl schon mit einem Einsatz im Supercup am Samstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Pokalsieger RB Leipzig. Dann hat der unglaublicherweise noch titellose Kane seine erste Chance auf eine Trophäe.