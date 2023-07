Spurs-Besitzer Lewis angeklagt

Joe Lewis, der steinreiche Besitzer der Tottenham Hotspur, ist in den Fokus der US-Justiz geraten. Er soll sein Umfeld mit Insider-Informationen versorgt haben.

Als Joe Lewis zuletzt mal in den Schlagzeilen rund um die Tottenham Hotspur auftauchte, war das eine echte Seltenheit. Präsident Daniel Levy leitet seit vielen Jahren die sportlichen Geschicke beim Londoner Premier-League-Klub, Lewis ist der stille Besitzer im Hintergrund.

In der vergangenen Woche allerdings gab der 86-Jährige übereinstimmenden englischen Medienberichten zufolge Levy den unmissverständlichen Auftrag, den vom FC Bayern umworbenen Toptorjäger Harry Kane auf keinen Fall 2024 ablösefrei gehen zu lassen, sondern ihn in diesem Sommer zu verkaufen, sollte er seinen in einem Jahr auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollen, wonach es derzeit aussieht. Und nun steht Lewis schon wieder in der Öffentlichkeit.

Wie die US-Bundesanwaltschaft in New York am Dienstag erklärte, wurde der Milliardär wegen Insiderhandels angeklagt. Laut Damian Williams, Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, soll Lewis jahrelang sein Umfeld mit Insider-Informationen versorgt haben, die Millionen von Dollar einbrachten.

"Dank Lewis waren diese Wetten eine sichere Sache"

"Wir behaupten, dass Joe Lewis jahrelang seinen Zugang zu den Vorstandsetagen von Unternehmen missbraucht und wiederholt Insiderinformationen an seine Liebespartnerinnen, seine persönlichen Assistenten, seine Privatpiloten und seine Freunde weitergegeben hat", so Williams in einer Erklärung. "Diese Leute haben dann mit diesen Insiderinformationen gehandelt und Millionen von Dollar an der Börse verdient, denn dank Lewis waren diese Wetten eine sichere Sache. Das alles war nicht nötig, Joe Lewis war ein reicher Mann."

Lewis, der auf den Bahamas lebt, soll umgerechnet rund sechs Milliarden Euro besitzen und gilt als einer der reichsten Personen Großbritanniens. 2001 erwarb seine Holdinggesellschaft ENIC eine Mehrheitsbeteiligung an den Tottenham Hotspur - ein Geschäft, das sich finanziell längst ausgezahlt hat.