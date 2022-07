Sprunggelenksverletzung: Darmstadts Riedel fällt aus

Clemens Riedel wird dem SV Darmstadt 98 mehrere Wochen fehlen. Das hat eine Untersuchung am Montag ergeben.

Fehlt Darmstadt in den nächsten Spielen: Clemens Riedel. IMAGO/Eibner

SVD-Profi Riedel hat sich im Spiel gegen den SV Sandhausen (2:1) zwei Bänder im Sprunggelenk gerissen und gleich mehrere Wochen aus, so die Mitteilung der Lilien am Montag. Der 19-jährige Innenverteidiger ist bei seinem ersten Saisoneinsatz am Wochenende nach 52 Minuten ausgewechselt werden.

"Es ist schade, dass der Einsatz von Clemens am Wochenende nach seinem klasse Auftritt auf so einer bitteren Note endete", wird Carsten Wehlmann, Darmstadts Sportlicher Leiter, auf der Vereinswebsite zitiert. "Wir werden ihm dabei helfen, dass er bald wieder fit wird und wünschen ihm natürlich eine gute und zügige Genesung."

Riedel, der letzten Sommer aus der U 19 der Lilien zu den Profis augerückt war, lief vergangene Saison neunmal in der 2. Bundesliga auf.