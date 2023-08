Sprint-Vorläufe: Kerley locker, Jacobs unrund - Weißenberg träumt vom Podest

Die erste Abendveranstaltung bei der WM in Budapest hat die Sprinter auf die Bahn gebracht. Die Siebenkämpferinnen haben Tag eins geschafft.

Fred Kerley spielte in seinem Sprint-Vorlauf in Budapest mit den Muskeln. picture alliance/dpa

Titelverteidiger Fred Kerley locker weiter, Olympiasieger Marcell Jacobs mit Problemen: Die beiden 100-m-Topsprinter haben das WM-Halbfinale am Sonntag (16.35 Uhr/ARD und Eurosport) erreicht, dabei aber unterschiedliche Eindrücke hinterlassen. Einen Tag vor dem großen Showdown bei den Weltmeisterschaften in Budapest meldete zudem etwas überraschend der Jamaikaner Oblique Seville mit seinen 9,86 Sekunden als Vorlaufschnellster Ansprüche auf eine Medaille an.

Wagner enttäuscht - Jacobs hinterlässt Fragezeichen

Julian Wagner, der einzige deutsche Vertreter, war dagegen chancenlos. Der Erfurter kam in 10,31 Sekunden nicht an seine Saisonbestleistung von 10,11 Sekunden heran. "Man muss jetzt keine Ausreden suchen. Alles hat darauf hingedeutet, dass ich hier 10,20 laufen kann, das hat leider nicht geklappt", sagte Wagner im ZDF.

Kerley hatte sich wegen eines Fehlstarts und technischen Problemen vor seinem Vorlauf lange gedulden müssen, blieb dann aber cool und zog bis zum Ende nicht voll durch. Die Uhr blieb für ihn bei 9,99 Sekunden stehen. Jacobs, hinter dessen Form vor den Titelkämpfen in der ungarischen Hauptstadt ein großes Fragezeichen gestanden hatte, kam in nur 10,15 Sekunden auf den dritten Platz seines Vorlaufs und wendete ein vorzeitiges Aus mit Mühe ab.

Lyles braucht 9,95

Der 200-m-Weltmeister Lyles (USA/9,95) gewann seinen Lauf ebenso wie der Weltjahresbeste Zharnel Hughes (Großbritannien/10,00) und der Südafrikaner Akani Simbine (9,97). Unter zehn Sekunden blieben außerdem der Kenianer Ferdinand Omanyala (9,97) und Ex-Weltmeister Christian Coleman (USA/9,98).

Das Finale im Stadion Nemzeti Atletikai Központ findet am Sonntag (19.10 Uhr/ARD und Eurosport) statt.

Nach Tag 1: Siebenkämpferin Sophie Weißenberg geht "ganz happy" ins Bett. picture alliance/dpa

Siebenkampf: Weißenberg darf träumen, Schäfer raus

Sophie Weißenberg (Leverkusen) darf unterdessen im Siebenkampf von einer Medaille träumen. Nach vier Disziplinen übernachtet die 25-Jährige mit 3877 Punkten auf Platz fünf. Auf Rang drei fehlen der 25-Jährigen nur 23 Zähler. Weißenberg präsentierte sich besonders stark im Hochsprung mit neuer persönlicher Bestleistung von 1,86 m, auch die 13,97 m mit der Kugel waren stark für die Psychologie-Studentin.

"Ich bin ganz happy. Ich schaue aber nicht auf die Punkte, die schaue ich mir erst nach den 800 m am Sonntag an", sagte Weißemnberg im ZDF.

Hall liegt auf Goldkurs

Die ehemalige Vize-Weltmeisterin Carolin Schäfer (Frankfurt) trat zu den 200 m zum Abschluss des ersten Tages aus "gesundheitlichen Gründen" nicht mehr an, Vanessa Grimm (3599/Königstein) liegt vor den abschließenden drei Disziplinen auf Platz 15.

In Führung liegt Topfavoritin Anna Hall, die US-Amerikanerin hat bisher 3998 Punkte gesammelt. Vize-Weltmeisterin Anouk Vetter (Niederlande) liegt derzeit nur auf Rang sieben, kann aber am zweiten Tag noch eine Aufholjagd hinlegen. Olympiasiegerin Nafissatou Thiam (Belgien) ist verletzungsbedingt nicht am Start.