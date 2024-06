Sprint von der Bank zum Tor? "Da hast du das Gefühl, dass du ein richtiger Sportler bist“

Das Austauschen des Torwarts gegen einen Feldspieler gewinnt im Handball immer weiter an Bedeutung: nicht nur als Ausgleich in Unterzahl, sondern auch zur Erzeugung einer Überzahl. Andreas Wolff fühlt sich davon "manchmal so ein bisschen auf den Arm genommen".

Warten auf den Sprint: sobald der siebte Feldspieler von der Platte stürmt, geht es für Wolff expressartig zurück in den Sechsmeterraum. Sascha Klahn