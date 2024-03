Sprint: Favoritensieg durch Braisaz-Bouchet, Grotian wird 13.

Im Sprint-Rennen von Soldier Hollow am späten Freitagabend (MEZ) lief es für die DSV-Biathletinnen als Team sehr mau. Nur Selina Grotian (13.) und Janina Hettich-Walz landeten unter den ersten 20. Es siegte die Französin Justine Braisaz-Bouchet.

Lief in Soldier Hollow als beste Deutsche ins Ziel: Selina Grotian. picture alliance/dpa

Ohne Franziska Preuß (nach Krankheit), aber erstmals mit Weltcup-Debütantin Julia Kink traten die DSV-Athletinnen im US-Bundesstaat Utah an. Die fünf deutschen Starterinnen erwischten insgesamt allerdings keinen guten Tag - mit einer Ausnahme: Die jüngste aller Teilnehmerinnen, Selina Grotian, landete mit nur einem Fehler am Ende auf Rang 13. "Meine Motivation war ziemlich klein, als ich die Streckenbedingungen gesehen habe", meinte Grotian in der ARD, "aber ich kann ganz zufrieden sein". Janine Hettich-Walz lief mit zwei Fehlern auf Rang 20.

Kink mit ordentlichem Debüt

Ebenfalls zwei Schießfehler - je einer liegend und einer stehend - unterlief der 20-jährigen Kink die 42. wurde. Nur knapp vor ihr auf Platz 36 landete die enttäuschte Vanessa Voigt, der anschließend frustriert ankündigte, dass sie erneut auf die Staffel (am Samstagabend) verzichten wolle, da sie ihren Kolleginnen aktuell nicht helfen könne. "Es ist nicht, dass ich körperlich erschöpft bin, sondern mental. Die Saison nagt an den Kräften", erklärte Voigt.

Sophie Schneider landete am Ende auf Rang 48, die zweite deutsche Nachwuchsläuferin Johanna Puff landete auf Platz 65.

Norwegerinnen und Französinnen vorn

Der Sieg ging derweil an Mitfavoritin Justine Braisaz-Bouchet, die mit 13,4 Sekunden Vorsprung vor der Gesamtweltcup-Führenden Ingrid Landmark Tandrevold ins Ziel kam. Lou Jeanmonnot kam als Dritte mit 19,2 Sekunden Rückstand an. Innerhalb einer Minute Rückstand blieben ansonsten nur die Italienerin Lisa Vittozzi (+29,1) und die Norwegerin Karoline Offigstad Knotten (+48,2).

