"Spricht für seine Loyalität": Alipour verlässt Koblenz

Der Abstieg steht für Rot-Weiß Koblenz so gut wie fest. In der kommenden Saison soll dann ein neuer Coach die Aufgabe Oberliga angehen. Adrian Alipour wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Adrian Alipour und Rot-Weiß Koblenz gehen nach der laufenden Saison wieder getrennte Wege. Alipour wird seinen auslaufenden Vertrag am Deutschen Eck nicht verlängern, berichten die Koblenzer in einer Pressemeldung.

Für den Abschied des 44-Jährigen, der im November 2022 in Koblenz von Oliver Reck übernommen hatte, hat RWK-Sportvorstand Christian Noll Verständnis: "In der Gesamtbewertung der Situation ist das absolut nachvollziehbar", sagt Noll, und wertet den angekündigten Abschied Alipours gar als Zeichen dessen Integrität: "Adrian hat uns deutlich gemacht, dass er nicht über das Netzwerk verfügt, das man für die Zusammenstellung eines neuen Kaders in der Oberliga benötigt. Das spricht absolut für seine Loyalität."

Fünf Spiele hat der FC Rot-Weiss Koblenz noch vor der Brust, elf Punkte Rückstand sind es aktuell aufs rettende Ufer Rang 15. Eine zu große Hypothek, sollte nicht doch noch ein kleines Fußballwunder geschehen. Aller Voraussicht nach wird die Heimat in der neuen Saison Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar heißen.

"Ein echter Profi"

Für den Scheidenden gib es aber noch ein paar warme Worte mit auf den Weg. Alipour habe nach seinem Amtsantritt deutlich gemacht, dass er seinen Trainerjob lebe, lobt Sportvorstand Noll: "Adrian denkt 24 Stunden lang an Fußball, er ist immer fokussiert, hat die Mannschaft trotz der schwierigen Situation Woche für Woche motiviert und gut eingestellt. Er ist ein echter Profi."

Die Zusammenarbeit sei vom ersten Tag an von einem "ehrlichen, freundschaftlichen und vertrauensvollen Miteinander" geprägt gewesen, "und das wird - davon sind die RWK-Verantwortlichen überzeugt - auch bis zum Saison- und Pokalfinale so bleiben." Denn auch wenn es in der Liga kaum Hoffnung mehr gibt, mit dem Pokalfinale am 3. Juni 2023 steht für Koblenz noch ein wichtiges Duell an: Bei einem Sieg gegen den klaren Underdog TuS Immendorf könnte die Mannschaft auch die Teilnahme an der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals eintüten - nicht nur finanziell eine lukrative Angelegenheit für einen künftigen Oberligisten.