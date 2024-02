Spreefüxxe Berlin verpflichten All-Star der U17-EM

Die Spreefüxxe Berlin basteln am Kader für die neue Saison. Dabei hat der Hauptstadtklub nun eine spannende Nachwuchsspielerin verpflichtet.

Mit Alissa Werle können die Spreefüxxe Berlin ihren zweiten Neuzugang bekannt geben. Die 17-jährige U-Nationalspielerin wird in der kommenden Saison zusammen mit Michelle Stefes die Linksaußen Position des Hauptstadtclubs besetzen.

"Ich freue mich auf die neuen Herausfordernden und Erfahrungen, die mich bei den Spreefüxxen erwarten werden. Für mich bietet der Wechsel nach Berlin viele Möglichkeiten mich handballerisch, sowie menschlich weiterzuentwickeln und dass ich in der Hauptstadt bereits Freunde habe, hat mir die Entscheidung etwas leichter gemacht", freut sich die 1,78 m große Werle, die auch für den Kooperationsverein Berliner TSC in der A-Jugendbundesliga-Mannschaft auflaufen wird.

Seit 2009 ist sie jetzt in Mainz, wo sie momentan mit TSG Mainz-Bretzenheim in der Süd-West-Staffel der 3. Liga um den Aufstieg kämpft. Letzte Saison konnte sie mit den ISCHN bereits Zweitligaerfahrung sammeln. In der laufenden Drittligasaison hat die Linksaußen bisher in 16 Spielen 50 Tore erzielt und wir ab Sommer das Spreefüxxe-Trikot mit der Nummer 66 tragen.

Werle glänzt bei der U17-EM

"Alissa ist meine absolute Wunschspielerin auf dieser Position", so Trainerin Susann Müller über ihren neuen Schützling und ergänzt, "ich bin sicher, dass sie unsere Mannschaft mit ihrer frischen Art bereichern und den Fans viel Freude bereiten wird."

Im vergangenen Sommer konnte Werle mit der deutschen U17-Nationalmannschaft die Bronzemedaille bei der EM 2023 in Montenegro gewinnen und wurde zudem ins All-Star-Team des Turniers gewählt.

Auch Spreefüxxe-Managerin Britta Lorenz ist begeistert. "Ich freue mich, dass sich ein junges deutsches Talent für Berlin entschieden hat. Alissa ist eine sehr gute Spielerin und es ist schön, dass sie erkannt hat, dass in dieser Phase ihrer Karriere Spielpraxis wichtig ist und sie sich nicht bei einem Erstligisten auf die Bank setzt", meint Lorenz.