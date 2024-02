Spreefüxxe Berlin trennen sich von Linksaußen

Die Spreefüxxe Berlin haben den Vertrag mit einer niederländischen Linksaußen-Spielerin nicht verlängert.

Die Spreefüxxe Berlin trennen sich im Sommer von Djazzmin Trabelsi. "Wir haben uns diese Entscheidung absolut nicht leicht gemacht, denn Djazzmin hat dem Team nicht nur sportlich, sondern auch menschlich, vor allem durch ihre fröhliche, offene, und empathische Art, sehr viel gegeben. Wir sind jedoch zu dem Entschluss gekommen, uns auf dieser Position für die Zukunft neu aufzustellen," so Spreefüxxe-Coach Susann Müller.

"Ich bin sehr dankbar für den Weg, den ich mit Djazzmin gemeinsam gehen durfte und wünsche ihr für ihren weiteren Lebensweg sowohl privat als auch sportlich nur das Beste", führte Müller weiter aus. Trabelsi kam vor drei Jahren von VZ Veld in die Hauptstadt. Vorher war sie zudem für VOC Amsterdam und HV Westfriesland aktiv.

"Ich möchte mich bei allen bedanken, die meine Zeit bei den Füxxen zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Ich habe mich hier in den letzten drei Jahren wie zuhause gefühlt. Ich bin sehr dankbar für alle Freiwilligen, Sponsoren und anderen Menschen hinter dem Team, die es uns ermöglichen unsere Leidenschaft auszuüben," so die 25-jährige. "Ich habe hier viel gelernt, was ich für den Rest meines Lebens mitnehmen werden. Ich glaube, dass es für meine Karriere und meine Weiterentwicklung die richtige Zeit ist, den nächsten Schritt zu machen."

"Manche Entscheidungen sind schwer, müssen aber dennoch getroffen werden," sagt Spreefüxxe-Managerin Britta Lorenz. "Ich danke Djazzmin für alles, was sie der Mannschaft in den letzten drei Jahren gegeben hat. Ich wünsche ihr handballerisch und privat nur das Allerbeste." Djazzmin Trabelsi war drei Jahre Teil der Hauptstädterinnen und hat in der bisherigen Saison 34 Tore in 17 Spielen erzielt.