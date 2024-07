Spreefüxxe Berlin mit vier Neuzugängen in die Vorbereitung

Mit ihren vier Neuzugängen Alissa Werle (TSG Mainz-Bretzenheim), Jonna Schaube (TSV Nord Harrislee), Kristina Fodjo und Lena Berens (beide Berliner TSC) sind die Spreefüxxe Berlin am Donnerstag offiziell in die Vorbereitung gestartet. Trainerin Susann Müller begrüßte am gestrigen Abend ihren kompletten Kader zum ersten Teammeeting.

Am Freitagvormittag bestritt die Mannschaft ihre erste gemeinsame Trainingseinheit in der Halle. Hiernach begibt sich der Tross ins erste Mannschaftswochenende. Bereits seit Beginn der Woche absolvierten alle Spielerinnen umfangreiche medizinische und sportliche Tests in der sportmedizinischen Abteilung der Charitè Berlin und der Proximed Physiotherapie.

"Es ist schön, dass wir mit unserem kompletten Kader in die Vorbereitung starten konnten," so Cheftrainerin Susann Müller. "Nach der Sommerpause freuen wir uns jetzt auf die nächsten Wochen und fiebern dem Saisonstart entgegen." Wieviele Spielerinnen der 36-jährigen in den kommenden Wochen tatsächlich zur Verfügung stehen, wird sich aufgrund der U18-WM in China (14.-25.08.), bei der die drei Jungfüxxinnen Farrelle Njinkeu, Alissa Werle und Lena Berens im Aufgebot stehen könnten, noch zeigen.

"Ich habe mich hier schnell und gut eingelebt ", so Neuzugang Jonna Schaube. "Ich freue mich jetzt auf die kommenden Trainingswochen und vor allem darauf alle noch besser kennenzulernen." Neben den Handballeinheiten stehen in der Vorbereitung auch rein physische Einheiten, Testspiele und einige Teamevents auf dem Plan. Zudem wird der Hauptstadtclub am 3. und 4. August am Heinrich-Horn-Turnier der SG Kirchhof teilnehmen.