Spreefüxxe Berlin binden Torhüterin

Nach den Rückraumspielerinnen Lucy Gündel und Lara-Sophie Fichtner hat nun auch Torfrau Ela Szott ihren auslaufenden Vertrag bei den Spreefüxxen um zwei weitere Jahre verlängert.

"Ich freue mich sehr meinen Vertrag bei den Spreefüxxen verlängert zu haben und weiterhin ein Teil des Teams zu bleiben," sagt die gebürtige Finsterwalderin über die Gründe ihrer Verlängerung. "Ich fühle mich hier sportlich und persönlich sehr wohl und freue mich weiterhin gemeinsam mit dem Team, sowie Trainern an unseren sportlichen Zielen zu arbeiten."

Die Lehramtsstudentin für Sonderpädagogik und Sport kam 2022 vom BSV Sachsen Zwickau in die Hauptstadt und wird in der laufenden Saison mit bisher 96 Paraden in 13 Spielen (durchschnittlich 7,4) auf Platz 8 der HBF-Statistik geführt.

"Ela hat vor allem im letzten halben Jahr gezeigt, dass sie für das Team ein starker Rückhalt ist und im Zusammenspiel mit einer starken Abwehr Spiele entscheiden kann. Sie hat sich zu einer wichtigen Führungsspielerin entwickelt. Es ist toll das wir sie in Berlin halten können", so Berlins Coach Susann Müller über ihre 25-jährige Torfrau.

"Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung von Ela. Sowohl sportlich als auch menschlich hat sie eine tolle Entwicklung genommen", so Torwarttrainer Max Kroll über seine 1,70 m große Torfrau.

Weiterverpflichtung nur die logische Konsequenz

"Ela hat in den letzten zwei Jahren sportlich und persönlich eine gute Entwicklung gemacht. Aus diesem Grund ist die Weiterverpflichtung nur die logische Konsequenz, worüber ich mich sehr freue", ergänzt Spreefüxxe-Managerin Britta Lorenz.

"Ela ist in dieser Saison mit einer Quote von über 30% gehaltener Bälle eine der Top Torhüterinnen der Liga. Mit bald 26 Jahren ist Ela eine junge, engagierte, ehrgeizige und zielstrebige Torhüterin. Sie ist auf und neben dem Platz ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Ich freue mich sehr weiterhin mit Ihr arbeiten zu dürfen und Sie weiterzuentwickeln", erläutert Kroll abschließend.