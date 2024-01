Sprangler: "Jedes Tackling wird hier bejubelt"

Sven Sprangler hat mit St. Johnstone eine entscheidende Woche mit zwei Heimspielen vor sich. Der Steirer kämpft in der schottischen Premiership mit "The Saints" um den Einzug in die Finalrunde der Top Sechs.

Sven Sprangler spielt bei St. Johnstone auf der "Sechser"-Position. SNS Group via Getty Images