Sprachtalent Seoane: Das steckt dahinter

Sechs Sprachen beherrscht Gerardo Seoane. Gladbachs neuer Chefcoach hat in einem Pressegespräch erklärt, wie es dazu kam. Und welche Vorteile sich daraus für einen Trainer ergeben.

Wenn über Gerardo Seoane berichtet wird, fällt häufig die Bezeichnung "Sprachtalent". Das ist auch absolut zutreffend, denn der 44-Jährige spricht insgesamt sechs Sprachen - und diese fließend. Mit seinen Spielern kann er auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch kommunizieren. Ein unschätzbarer Vorteil in der heutigen Fußball-Zeit, wenngleich auch bei Seoane gilt: "In unserer Kabine wird Deutsch gesprochen."

Doch woher kommt dieses umfassende Repertoire? Seoane, in Luzern in der Schweiz geboren, hat spanische Wurzeln und besitzt auch die spanische Staatsbürgerschaft. "Ich bin Spanier, deshalb das Spanisch", sagt Seoane und erklärt weiter: "Dann bin ich in einem Arbeiterviertel mit vielen Italienern aufgewachsen, deshalb habe ich auch Italienisch gelernt." Quasi von Haus aus bekam er auch die Portugiesisch-Kenntnisse mit auf den Weg. Seoanes Eltern stammen aus Galicien im Nordwesten Spaniens. Dort wird Gallego gesprochen, das dem Portugiesischen ähnlich ist.

Mehrsprachigkeit hilft bei Einzelgesprächen

Deutsch habe er "in der Schule gelernt", berichtet Seoane, dort stand als Fach auch Englisch auf dem Lehrplan. Und Französisch wird in der Schweiz ja auch gesprochen. Heute profitiert Seoane enorm von seiner Mehrsprachigkeit. "Das hilft dir als Trainer, um Anweisungen zu geben. Auch in der Beziehung zu den Spielern, wenn man sich in einem Einzelgespräch in der Muttersprache verständigen kann. Sich eine zusätzliche Sprache anzueignen, ist etwas, das ich einem jungen Trainer empfehle."

Keine Übersetzung auch für Französisch nötig

In der Gladbacher Kabine ist zwar Deutsch angesagt, aber aufgrund der Kaderstruktur kann ein Trainer mit sehr guten Französisch-Kenntnissen ganz gewiss nicht schaden. In Alassane Plea, Kouadio "Manu" Koné, Nathan Ngoumou und Franck Honorat stehen auch nach dem Abschied von Marcus Thuram (Inter Mailand) wieder vier Franzosen bei den Fohlen unter Vertrag. Der vielsprachige Oliver Neuville, unter Seoane weiter als Co-Trainer tätig, muss in Einzelgesprächen nicht mehr als Übersetzer einspringen oder der Umweg übers Englische gegangen werden. Seoane kann direkt mit seinen französischsprachigen Profis kommunizieren.