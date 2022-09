"Sprachloser" Stöger: "Extrem enttäuscht und sauer"

Fünf Niederlagen in Folge, seit drei Spielen kein eigener Treffer, Theater um den Trainer: Vorjahres-Aufsteiger VfL Bochum macht aktuell schwierige Zeiten durch.

Es war ein merkwürdiges Spiel, dieses Treffen mit Bundesliga-Rückkehrer Werder Bremen. Beide Mannschaften hatten ihre starken Phasen und auch ihre Aussetzer, und als der VfL Bochum in der Schlussphase so richtig am Drücker war, schlug Werder eiskalt zu und entführte die drei Punkte aus dem Ruhrstadion.

Ein bisschen sprachlos sei er, so begann Spielmacher Kevin Stöger. "Am Ende stehst du mit leeren Händen da und fragst dich: Warum?" Der Bochumer Regisseur hatte nicht seinen allerbesten Tag erwischt, übertrieb es bisweilen mit dem Risiko, doch wenn der VfL Bochum einen gefährlichen Angriff verzeichnete, dann steckte in der Regel Stöger dahinter mit seinen Ideen und feinen Pässen.

Als die Gastgeber dann wirklich mal ins Bremer Tor trafen, war Stöger natürlich auch der Mann, der diese Szene vorbereitet hatte. 81. Minute: Der Fein-Techniker setzt sich im Strafraum durch, schiebt den Ball nach innen. Niklas Stark will klären, schießt dabei aber Philipp Hofmann an, der Ball prallt ins Tor. Der vermeintliche Führungstreffer, doch nach Intervention des Video-Schiedsrichters erkennt Schiri Robert Schröder den Treffer nicht an, weil der Ball von Hofmanns Arm ins Tor gesprungen war.

Pech also in dieser Szene, und dass der VfL durch zwei individuelle Fehler von Vasilios Lampropoulos das Spiel auch noch vollends aus der Hand gab, passt zur aktuellen Situation rund um die Castroper Straße. "Außer beim Spiel gegen die Bayern waren wir jedes Mal nah dran zu punkten", sagte Stöger. "Und auch jetzt bin ich wieder extrem enttäuscht und sauer."

Schwierige Gemengelage beim VfL

Die Gemengelage ist äußerst schwierig beim VfL nach den Turbulenzen rund um Trainer Thomas Reis. Natürlich läuft keiner der Profis auch nur einen Meter weniger; alle Spiele beteuern, sich voll auf das Spiel fokussiert zu haben. Insgesamt aber scheint ein wenig die Geschlossenheit innerhalb des Vereins verlorengegangen zu sein.

Das geht auf das Konto der Vereinsführung, die lange versäumte, den erfolgreichen Sport-Vorstand Sebastian Schindzielorz weiter zu binden. Und rechtzeitig hätte man sicherlich auch den Vertrag mit Aufstiegstrainer Reis verlängern sollen.

Reis selbst sieht in dieser gesamten Situation natürlich auch nicht gut aus. Erst sprach er davon, es habe keine Gespräche über die Verlängerung des laufenden Vertrages gegeben, musste anschließend zurückrudern. Und dass es im Sommer eine Annäherung mit dem FC Schalke gab, der versucht hatte, den Trainer aus Bochum nach Gelsenkirchen zu lotsen, leugnete Reis, während diese Anbahnung längst ein offenes Geheimnis in Bochum ist.

Gelingt auf Schalke die Trendumkehr?

Auf Schalke hat der VfL Bochum am kommenden Samstagabend die große Gelegenheit, zumindest für eine Trend-Umkehr zu sorgen. Es gibt zwar kein Ultimatum für den Trainer, aber klar ist natürlich, dass eine Niederlage auf Schalke am Samstag für Reis sehr gefährlich werden könnte.

Anderseits könnte sich der VfL Bochum mit einem Sieg gegen die Königsblauen eine Menge Rückenwind holen nach dem holprigen Saisonstart. "Ich bin jedenfalls sicher", betont Stöger, "dass wir auf Schalke ein geiles Spiel abliefern werden."