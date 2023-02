Spott für Klopp - Liverpools prekäre "Wenn-Wenn-Situation"

Nächster Tiefschlag, nächster Superlativ: Jürgen Klopp rang nach Liverpools 0:3 in Wolverhampton nach Worten - und ließ einen Reporter auflaufen.

"Olé"-Rufe bei jedem Ballkontakt, selige Gesänge auf den Rängen, ein demoralisierter Gegner, der den Schlusspfiff herbeisehnt: So, wie in den letzten Jahren schon viele Liverpool-Spiele zu Ende gegangen waren, endete auch das am Samstag bei den Wolverhampton Wanderers, mit dem feinen Unterschied, dass diesmal Liverpool der demoralisierte Gegner war.

Und dann musste sich Jürgen Klopp auch noch den beliebten Spott-Gesang "You're getting sacked in the morning" anhören, wohl zum ersten Mal in seiner Ära bei den Reds. Entlassen, wie vom Wolves-Anhang prophezeit, wurde er am Sonntagmorgen natürlich nicht, trotzdem wird die Lage beim Beinahe-Quadruple-Sieger der Vorsaison immer prekärer.

"Grausame" Anfangsphase für Klopp "schwer zu ertragen"

Nach dem 0:3 in Brighton vor drei Wochen hatte Klopp vom schlechtesten Spiel seiner Trainerkarriere gesprochen; am Samstag, als seine Mannschaft auch bei den Wolves so hoch verloren hatte und auf Platz zehn abgerutscht war, musste er schon den nächsten Superlativ bemühen. "Das war der Gipfel unserer Probleme", sagte er über die Anfangsviertelstunde, in der Liverpool mühelos höher als 0:2 hätte zurückliegen können.

"Ihr könnt uns kritisieren, verurteilen, sagen, was ihr wollt, und habt wahrscheinlich recht. Ich kann nichts dagegen sagen, denn diese zwölf Minuten sind nicht erlaubt", schimpfe Klopp. "Wenn man hier nach all dem, was wir in den letzten Tagen gemacht haben, ankommt und das das Ergebnis ist, ist das wirklich schwer zu ertragen, muss ich sagen."

Fast ohne Gegenwehr hatte eine völlig verunsicherte Elf, die jahrelang als globales Vorbild für Intensität galt, zwei geradezu lächerliche Gegentore - ein Eigentor, ein Standard - kassiert. "Diese Dingen passieren, weil wir uns nicht helfen. Sieben oder acht Spieler machen beim ersten Tor nicht mit, sieben oder acht Spieler machen beim zweiten Tor nicht mit", haderte Klopp mit der "grausamen" Anfangsphase. "Ich kann es nicht erklären." Auch Torhüter Alisson wirkte ratlos: "Ich weiß nicht, was passieren muss, um uns zu wecken. Wir kommen hierher, sagen, wir müssen an uns glauben, aber so verhalten wir uns auf dem Platz nicht."

Klopp weist Frage zurück: "Schwer, mit Ihnen zu reden"

Nach der Pause zeigten seine Vorderleute eine Reaktion, ehe Wolverhampton mit einem gezielten Angriff die Hoffnung auf eine mögliche Aufholjagd vollends zunichtemachte. "Wenn wir so beim Stand von 0:0 gespielt hätten, hätte ich gerne das Endergebnis gesehen", so Klopp. "Aber momentan heißt es ständig: 'wenn, wenn, wenn'. Ich kann es nicht mehr hören. Wie ich es lösen kann? Nicht in Presskonferenzen!"

Wie sehr auch Klopp die nicht enden wollende Krise zu schaffen macht, zeigte sich am Samstag auch, als James Pearce, Liverpool-Korrespondent von "The Athletic", eine Frage zur Mentalität stellte. "Es ist sehr schwer, mit Ihnen zu reden, wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde das lieber nicht tun", ließ Klopp den Reporter auflaufen. "Sie wissen, warum: wegen all dem, was Sie geschrieben haben." Nachlassen wird der Gegenwind in den kommenden Tagen und Wochen kaum.