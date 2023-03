Sportökonom Breuer: "Der Einstieg von 777 war alternativlos"

Er ist einer der renommiertesten Sportökonomen Deutschlands. Im kicker-Interview spricht Professor Dr. Christoph Breuer vom Institut für Sportökonomie und Sportmanagement an der Deutschen Sporthochschule Köln über Herthas Investorenwechsel, strukturelle Probleme des Hauptstadtklubs und Multi-Club-Ownerships.

Hertha BSC hat mit der US-Private-Equity-Gesellschaft 777 Partners einen neuen Investor, der insgesamt 100 Millionen Euro investieren will und schätzungsweise etwa ein Drittel dieser Summe mit Vertragsabschluss schon bereitgestellt hat. Ist das für den Klub nur ein Aufschieben des Absturzes oder der Beginn des Turnarounds, Herr Breuer?

Es ist auf jeden Fall zusätzliche und notwendige Luft für den Klub. Die Halbjahresbilanz (44,6 Millionen Euro Verlust für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2022/23, Anm. d. Red.) war erschreckend. Ohne den zusätzlichen Anteilsverkauf wäre die Lizenzerteilung aus finanzieller Sicht kein Selbstläufer gewesen.

"Der nächste finanzielle Brocken ist nicht weit"

Mit Blick auf die zuletzt vorgelegten Zahlen, den Stand der Gesamtverbindlichkeiten von über 90 Millionen Euro zum 31. Dezember 2022 und ein negatives Eigenkapital von 15 Millionen Euro: War diese Kapitalspritze von 777 Partners für Hertha überlebenswichtig?

Ja, dieses Geld war überlebenswichtig. Liquidität wäre zwar noch dagewesen, das heißt, der Verein hätte kurzfristig noch seine Rechnungen bezahlen können. Aber mit Blick auf die Anforderungen der Lizenzierung und die Problematik des negativen Eigenkapitals, das durch die erste 777-Tranche jetzt nicht mehr negativ ist, verschafft das Luft. Der nächste finanzielle Brocken ist allerdings nicht weit. Es sind schon in den nächsten zwölf Monaten zahlreiche Verbindlichkeiten zurückzuzahlen.

Gleichzeitig ist ein noch negativerer Jahresabschluss in Aussicht gestellt worden (zuletzt rechnete der Klub mit einem Geschäftsjahresdefizit von 64 Millionen Euro, Anm. d. Red.), als das Halbjahresergebnis es ausgewiesen hat. Das alles deutet darauf hin, dass auch die 100 Millionen Euro, die die Eigenkapital-Position stärken, recht schnell aufgezehrt sein werden. Dann beginnt das gleiche Spiel von vorn, wenn sich der Klub strukturell nicht anders aufstellt.

"777 hat in einigen Bereichen das Sagen"

777 Partners soll sein Netzwerk und seine Expertise umfassend einbringen und hält insgesamt 78,8 Prozent der Anteile an der Hertha KG und damit mehr als 14 Prozent mehr als der vorherige Investor Lars Windhorst mit seiner Tennor-Holding. 777 und Hertha haben vereinbart, dass eine Sperrminorität von 25,1 Prozent der Stimmrechte beim Hertha BSC e.V. verbleibt. Trotzdem stellt sich die Frage: Ist Hertha noch Herr im eigenen Haus oder wird der Klub künftig aus der 777-Zentrale in Miami gelenkt?

Das ist in der Tat das eigentlich Spannende. Der Stammverein Hertha BSC e.V. ist weniger Herr im eigenen Haus als zu Zeiten von Windhorst. 777 hat in einigen Bereichen das Sagen.

Geht der "alternativlose" Plan auf? Hertha und Investor 777. IMAGO/Matthias Koch

Im Falle einer Gewinnausschüttung über Vorzugsaktien stehen dem neuen Investor 95 Prozent des zu verteilenden Betrages zu und dem Stammverein Hertha BSC e.V. fünf Prozent. Wenn man all diese Parameter zusammenfasst: Ist der Einstieg von 777 eher Chance oder Risiko für Hertha - oder war er schlicht alternativlos?

So ist es. Der Einstieg war alternativlos. 777 war in einer besseren Verhandlungsposition, das spiegelt sich im vertraglichen Ergebnis wider. Gleichwohl hat der Klub ein paar Punkte durchgebracht, die ihm wichtig waren - etwa die durch die Deckelung der stimmberechtigten Aktien erreichte Quasi-Sperrminorität bei faktisch nicht vorhandener Sperrminorität. Was den Verteilungsschlüssel etwaiger Gewinnausschüttungen angeht: Das ist ein ähnliches Manöver, wie wir es bei anderen klammen Klubs gesehen haben, die zum Beispiel ihre zukünftigen Vermarktungsrechte verkauft haben und damit selbst gar nicht mehr oder nur noch zum Bruchteil davon profitieren werden.

Man muss davon ausgehen, dass die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA auf Dauer mehrheitlich in Investoren-Besitz sein wird. Professor Dr. Christoph Breuer

Das macht die zukünftigen Aussichten schwieriger. Die Frage, wie der Klub langfristig gesunden soll, bleibt die zentrale Frage - ganz zu schweigen von der Sehnsucht etlicher Fans, dass der Klub vielleicht irgendwann Investoren-Anteile zurückkauft. Das wird in der jetzigen Konstellation immer schwieriger. Man muss davon ausgehen, dass die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA auf Dauer mehrheitlich in Investoren-Besitz sein wird.

"Effizienzvorteile kaum empirisch nachgewiesen"

Hertha BSC ist weltweit der siebte Klub im Portfolio der 777 Football Group: Wie schnell können aus Ihrer Sicht die gewünschten Synergieeffekte greifen?

Theoretisch betrachtet bieten sogenannte Multi-Club-Ownerships tatsächlich Effizienzvorteile gegenüber klassischen Fußballklubs. So können beispielsweise Technologien, Mitarbeiter oder Wissen geteilt werden. Tatsächlich wurden aber solche Effizienzvorteile von Multi-Club-Ownerships bisher kaum empirisch nachgewiesen. Wir selbst haben das bisher nur für die Red-Bull-Gruppe im Bereich von geringeren Transfersummen bei Spielerwechseln innerhalb der Red-Bull-Gruppe nachweisen können, insbesondere RB Leipzig musste hier signifikant geringere Transfersummen als marktüblich zahlen.

Für Hertha BSC bleibt somit das Problem, dass sich der Klub nicht darauf verlassen kann, dass sich tatsächlich Synergieeffekte beziehungsweise Effizienzgewinne einstellen. Und selbst wenn sich diese einstellen sollten, dürften diese nicht zum schnellen Gamechanger werden. Die Effekte sind, wenn sie denn überhaupt zustandekommen, eher von geringerem Ausmaß. Zudem ist empirisch noch nicht geklärt, ob - wenn es überhaupt Synergieeffekte gibt - in einem Multi-Club-Ownership nicht der kleinste Klub von den größeren Klubs profitiert oder eher umgekehrt.

Einer der dicken Brocken, die Sie ansprachen, ist die im November fällige Rückzahlung der 2018 aufgenommenen 40-Millionen-Euro-Anleihe, mit deren Hilfe seinerzeit der damalige Investor KKR ausgelöst wurde. Innerhalb des Klubs wird aktuell das Modell, die Rückzahlung der Anleihe mit Hilfe eine neuen Anleihe zu bedienen, favorisiert. Ist das aus Ihrer Sicht ein gutes Modell?

Wir kommen bei Hertha BSC leider häufig zu der Antwort: alternativlos. Es kann in der aktuellen Situation Sinn machen, aber finanziell nachhaltig ist es eher nicht. Es ist eigentlich nicht im Sinne einer Anleihe, dass ein Klub diese durch eine neue Anleihe ablöst. Dass Klubs Anleihen nicht aus dem laufenden Betrieb zurückzahlen können, haben wir auch schon an anderen Standorten gesehen. Es ist fraglich, inwieweit das in größerem Umfang auf das Vertrauen der Anleger stößt. Die Alternative dazu wäre Kapitalaufnahme durch Banken oder durch andere Instrumente am Finanzmarkt. Wir sehen häufig, dass auch Investoren in einem solchen Fall nochmal Geld geben und neben dem Eigen- auch Fremdkapital zur Verfügung stellen.

"A und O ist ein schlüssiges sportfachliches Konzept"

Die 374 Windhorst-Millionen hat Hertha effektfrei ausgegeben, die Personalkosten erdrücken den Verein förmlich. Im vergangenen Halbjahr lagen sie bei 51,3 Millionen Euro, im Geschäftsjahr 2021/22 mit 97,7 Millionen Euro auf Rekordniveau. Der Klub hat durch 777 etwas Luft zum Atmen bekommen, aber arbeitet seit Jahren hochdefizitär. Trauen Sie Hertha zu, die Kurve zu kriegen?

Das A und O ist ein schlüssiges sportfachliches Konzept. So lange das nicht da ist und greift, gehen viele zusätzlich investierte Millionen in ein Fass ohne Boden. Das hängt viel an den handelnden Personen, von denen Hertha zuletzt eine ganze Reihe ausgetauscht hat, aber nicht nur daran. Was den Turnaround riskant macht, ist unser europäisches Fußball-Modell mit offenen Ligen, die für viel Spannung sorgen, aber finanzielle Risiken bergen. Hertha BSC spielt seit Jahren am Rande des Abstiegs. Käme ein Abstieg dazwischen, würde es finanziell nochmal brenzliger, weil sich dann die Einnahmen automatisch deutlich verringern würden. Und die Einnahmen reichen ja jetzt schon bei weitem nicht aus, um die Ausgaben kompensieren zu können. Da sehe ich tatsächlich ein großes Risiko. Man muss deutlich sagen: Hertha ist extrem spät dran, am Turnaround zu arbeiten. Ein Abstieg würde da eine verheerende Wirkung haben.

Interview: Steffen Rohr