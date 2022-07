Sportministerin Faeser: "Wer den Fußball liebt, ist gegen eine Super League"

Am Montagnachmittag startete die mündliche Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) um die Gründung einer Super League. Sportministerin Nancy Faeser bezieht klar Position gegen einen neuen Wettbewerb, dem dann nur noch Top-Klubs angehören.

"Eine Super League als geschlossener Zirkel der reichsten Klubs widerspricht dem Geist des Sports völlig. Ich bin ein großer Fan des offenen sportlichen Wettbewerbs, in dem auch Überraschungsteams eine Chance haben und sportliche Leistung zählt", sagte die auch für den Sport Bundesinnenministerin auf kicker-Anfrage. "Auch der Erfolg der Top-Klubs im Fußball hängt von gesellschaftlicher Akzeptanz ab. Sport kann vereinen, gerade in schwierigen Zeiten. Sport darf nicht spalten. Wer sich völlig abkoppelt, verliert die Fans, die Leidenschaft und den Rückhalt", so Faeser weiter.

Faeser ist in "engem Kontakt" mit dem DFB

Der EuGH befasst sich seit heute in einer mündlichen Verhandlung mit der Klage der "European Super League Company" gegen die UEFA und die FIFA, die bei einem Gericht in Madrid eingereicht wurde. An dem Termin in Luxemburg wird auch ein Prozessbevollmächtigter des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), das für EuGH-Themen zuständig ist, teilnehmen und eine Stellungnahme abgeben, die mit dem Bundesinnenministerium abgestimmt ist.

"Wer den Fußball liebt, ist gegen eine Super League. Es ist unsolidarisch, wenn sich Klubs aus offenen Wettbewerben verabschieden und immer gieriger nur noch auf das ganz große Geld zielen. Ich habe hier eine klare Haltung. Mit dem Deutschen Fußball-Bund bin ich in engem Kontakt", betonte Ministerin Faeser.