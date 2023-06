"Sportliches Märchen": SC Magdeburg kündigt nach CL-Triumph große Party an

Der SC Magdeburg hat sensationell die Handball-Königsklasse gewonnen. Gisli Kristjansson ließ sich auch von einer Verletzung nicht ausbremsen, Trainer Bennet Wiegert konnte den Triumph kaum fassen und Sachsen-Anhalt darf sich nun Party-technisch "auf etwas gefasst" machen.

Die nimmermüden Handball-Helden des SC Magdeburg schunkelten zur Hymne "We are the Champions", als EHF-Präsident Michael Wiederer ihnen um 20.33 Uhr den mächtigen Königsklassen-Pokal überreichte. Der SCM hat nach 21 Jahren Europas Thron zurückerobert - und wie! Der deutsche Vizemeister um den überraschenden Rückkehrer Gisli Kristjansson setzte sich im Final-Krimi mit 30:29 (26:26, 13:15) nach Verlängerung gegen Barlinek Industria Kielce durch - und hinterließ einen abermals schwer enttäuschten Nationaltorhüter Andreas Wolff aufseiten des polnischen Meisters.

"Champions-League-Sieger, das hört sich gut an", freute sich Magdeburgs Erfolgstrainer Bennet Wiegert bei "DAZN": "Die Mannschaft ist die ganze Saison immer wieder aufgestanden. Ich kann es nicht fassen." Den Fans in Sachsen-Anhalt "drohte" Wiegert nun intensive Feierlichkeiten an: "Magdeburg, macht euch auf was gefasst."

Der Niederländer Kay Smits (acht Treffer) war vor 19.750 Zuschauern in der ausverkauften Lanxess Arena der beste Werfer für den SCM, der sich nach der Pause auch von einem zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand nicht aus dem Konzept bringen ließ. Nicht zuletzt dank Kristjansson (sechs Tore), der sich am Samstag im Halbfinale an der Schulter verletzte und am Sonntag zum wertvollsten Spieler des Final Four gewählt wurde, zog Magdeburg das Spiel auf den letzten Metern auf seine Seite.

"Was der SC Magdeburg geleistet hat, ist herausragend und ein sportliches Märchen", sagte Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB): "Egal, welche Rückschläge diese Mannschaft verkraften musste - sie ist immer zurückgekommen."

Unterlegener Wolff: "Ich bin einfach leer, sauer, enttäuscht"

Vor 21 Jahren hatte das Team aus Sachsen-Anhalt unter dem heutigen Bundestrainer Alfred Gislason als erste deutsche Mannschaft in der Königsklasse triumphiert. Beim Final Four in Köln krönte Magdeburg nun seine Comeback-Saison im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb völlig unerwartet mit dem Titel. "Ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, was jetzt und in den nächsten Tagen in Magdeburg los sein wird", jubelte Gislason.

Wolff hingegen muss trotz einer starken persönlichen Leistung weiter auf den ersten Champions-League-Triumph seiner Laufbahn warten. Der Europameister von 2016 war auch im Vorjahr mit Kielce im Endspiel leer ausgegangen, damals gegen den FC Barcelona im Siebenmeterwerfen.

"Ich bin einfach leer, sauer, enttäuscht", sagte Wolff, der sagenhafte 14 Bälle parierte, bei "DAZN": "Der SCM ist eine fantastische Mannschaft mit einem riesigen Charakter. Den haben sie heute wieder gezeigt, deswegen haben sie mit einem Tor gewonnen."

Gestern war meine Schulter raus, jetzt tut sie natürlich weh. Ich weiß nicht, wie lange ich ausfalle. Aber das war es wert. Gisli Kristjansson

Schon das dramatische Halbfinale gegen Barcelona, das der SCM in einem irrwitzigen Spiel mit 40:39 nach Siebenmeterwerfen niedergerungen hatte, hatte für gewaltige Emotionen bei den Magdeburgern gesorgt - allerdings in mehrfacher Hinsicht. So trübte die Verletzung von Schlüsselspieler Kristjansson, der sich die Schulter auskugelte, den Jubel.

Der isländische Nationalspieler stand rund 24 Stunden später jedoch überraschend mit auf dem Spielberichtsbogen. "Gestern war meine Schulter raus", sagte er, "jetzt tut sie natürlich weh. Ich weiß nicht, wie lange ich ausfalle. Aber das war es wert."

Todesfall überschattet Finale

Das dramatische Finale wurde jedoch von einem Todesfall überschattet. Die Partie musste in der zweiten Halbzeit für knapp eine Viertelstunde wegen eines medizinischen Notfalls unterbrochen werden, wie nach Spielende bekannt wurde, verstarb ein polnischer Journalist.