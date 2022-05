"Sportlicher Neuanfang": BVB setzt wieder auf Terzic als Trainer

Der Nachfolger von Marco Rose ist gleichzeitig dessen Vorgänger: Edin Terzic (39) wird neuer Cheftrainer von Borussia Dortmund.

Vor gut einem Jahr feierte er völlig durchnässt vom Berliner Regen den Gewinn des DFB-Pokals, jetzt kehrt er zurück in die erste Reihe: Marco Roses Vorgänger Edin Terzic ist auch dessen Nachfolger und wird neuer Cheftrainer von Borussia Dortmund. Der 39-Jährige, der zuletzt als Technischer Direktor fungierte, erhält einen Vertrag bis 2025.

"Wir haben am vergangenen Wochenende mehrere intensive Gespräche mit Edin Terzic geführt und sind überzeugt davon, dass diese Personalentscheidung für den BVB die richtige ist", sagt der designierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. "Edin kennt unseren Klub, das Umfeld, einen großen Teil der Mannschaft und weiß um die Stellschrauben, an denen wir drehen möchten, um unseren Fans erfolgreichen Fußball bieten zu können. Die Saison 2022/23 steht im Zeichen eines sportlichen Neuanfangs. Diesen werden wir gemeinsam mit großer Freude und Leidenschaft vorantreiben."

Terzics Rückkehr auf den Cheftrainerposten kommt nicht überraschend. Bereits unmittelbar nach der Trennung von Rose am Freitag galt Terzic als klarer Favorit auf das Amt. Terzics Erfolg, der im Pokalsieg gipfelte, hing als Schatten über Rose, der zum Zeitpunkt des Aufschwungs bereits als neuer Trainer feststand - auch wenn Terzic sich in seiner Rolle als Technischer Direktor in der Öffentlichkeit zurückgehalten hatte.

Kommt Hermann als Co-Trainer von Schalke?

Nun rückt der gebürtige Sauerländer zurück ins Rampenlicht - und setzt damit seine bemerkenswerte Entwicklung innerhalb des Vereins fort. "Mittlerweile dürfte vielen Menschen bekannt sein, welch besonderen Stellenwert der BVB in meinem Leben hat", wird Terzic in der Klubmitteilung zitiert. "Ich möchte mich daher herzlich bei Aki Watzke, Michael Zorc und Sebastian Kehl für das große Vertrauen und das Übertragen dieser großen Verantwortung bedanken. Wir werden jeden Tag alles für den Erfolg der Mannschaft und des gesamten Vereins geben."

Wie Terzics Trainerteam aussehen wird, steht noch nicht fest, der BVB kündigte dazu Gespräche "innerhalb der kommenden Tage" an. Neben seinem Vertrauten Sebastian Geppert soll Terzic auch der erfahrene Assistent Peter Hermann an die Seite gestellt werden. Der 70-Jährige war zuletzt Co-Trainer von Mike Büskens bei BVB-Rivale Schalke 04.

2010 hatte Terzic als Scout und Jugendtrainer beim BVB begonnen, ehe er ab 2013 für vier Jahre als Co-Trainer von Slaven Bilic bei Besiktas und West Ham United fungierte. 2018 kehrte Terzic zu seinem Herzensverein zurück und assistierte fortan Lucien Favre, den er im Dezember 2020 schließlich interimsweise beerbte.

Nach anfänglichen Leistungsschwankungen und einem zwischenzeitlichen Abrutschen auf Tabellenplatz sieben legte Terzic damals ein herausragendes Frühjahr mit Schwarz-Gelb hin, gewann die letzten sieben Bundesligaspiele allesamt und sicherte so noch den Einzug in die Champions League. Der Pokalsieg mit einem berauschenden 4:1 über RB Leipzig im Finale war das vorläufige Highlight der jungen Cheftrainerkarriere. Nun könnten weitere folgen.