"Sportliche und menschliche Qualität": HSV verpflichtet Muheim fest

Wie der Hamburger SV am Sonntag mitteilte, verpflichten die Rothosen Miro Muheim fest. Der Schweizer war seit Sommer vom FC St. Gallen ausgeliehen gewesen.

Sportlich tut sich der HSV in der 2. Liga derzeit schwer. Nachdem die Hamburger durch das 1:1 in Düsseldorf das vierte Ligaspiel in Serie ohne Sieg blieben, gibt es tags darauf allerdings personell Gründe zur Freude. Denn mit Miro Muheim, der in Düsseldorf noch angeschlagen das Feld verlassen musste, binden die Rothosen nur kurz nach Innenverteidiger Mario Vuskovic direkt den zweiten defensiven Leistungsträger bis 2025.

Leibolds Ausfall genutzt

Der 23-jährige Linksverteidiger, vor der Saison vom schweizerischen Erstligisten FC St. Gallen ausgeliehen, avancierte in Abwesenheit des lange verletzten Tim Leibold zum Stammspieler bei den Hansestädtern. "Miro hat sich im bisherigen Saisonverlauf kontinuierlich weiterentwickelt und durch seine sportlichen und menschlichen Qualitäten unser Team verstärkt", kommentierte Sportdirektor Michael Mutzel die Entwicklung und Verpflichtung des 18-fachen schweizerischen U-Nationalspielers.

Dieser beschere dem HSV laut Mutzel "Planungssicherheit auf der Linksverteidiger-Position" und zeigt sich auch selbst erfreut über den fixen Wechsel an die Elbe: "Ich bin sehr froh, dass das Leihgeschäft für beide Seiten gewinnbringend war und nun zu einer dauerhaften Zusammenarbeit führt." Während dieser will Muheim, der bisher einen Assist in 19 Einsätzen beisteuerte, nun "meine persönlichen und unsere gemeinsamen Ziele erreichen."