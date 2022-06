"Sportlich lief danach nicht mehr viel zusammen": Herrmann verlässt Würzburg

Mittelfeldspieler Robert Herrmann verabschiedet sich nach drei Jahren vom Dallenberg. Wie auch zwei weitere Akteure gehört der 28-Jährige von nun an nicht mehr zum Aufgebot der Würzburger Kickers.

Herrmann selbst wechselte im Sommer 2019 aus dem Erzgebirge an den Dallenberg und steuerte zum Würzburger Aufstieg, den er als "absolutes Karriere-Highlight" betitelte, 15 Scorerpunkte bei. "Danach lief sportlich leider nicht mehr sehr viel zusammen", fuhr der 28-Jährige fort und sprach damit die Abstiege der vergangenen beiden Saisons an. Dennoch sei Herrmann "sehr dankbar für die Zeit in Würzburg. Ich habe die Stadt und die Menschen ins Herz geschlossen", lauteten die Schlussworte an die Würzburger Fans.

Zweiter Breunig-Bruder verlässt Würzburg

Und der Abschied Herrmanns war insgesamt schon der dritte in dieser Woche. Nachdem sich Louis Breunig dem Club angeschlossen hatte, wird auch dessen Bruder Maximilian die Kickers verlassen. In der jüngsten Abstiegssaison steuerte er drei Treffer bei. Neben dem Angreifer verlässt auch Dauerbrenner Dennis Waidner die Kickers. Der Rechtsverteidiger kam im letzten Sommer und absolvierte 30 Spiele.

Noch gibt es keine Informationen, wohin es die drei Spieler zieht. Fest steht aber, dass die mit nur 30 Punkten klar aus der 3. Liga abgestiegenen Würzburger am 16. Juli mit einem Heimspiel gegen SpVgg Hankofen-Hailing in die neue Spielzeit der Regionalliga Bayern starten, ehe am zweiten Spieltag direkt das Duell mit der Zweitvertretung des FCN wartet.