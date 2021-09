"Sportlich leichtgefallen": Albers verlängert in Regensburg

Am vergangenen Wochenende war er der umjubelte Matchwinner, wenige Tage später gibt es für Andreas Albers wieder Anlass zur Freude: Der Däne hat bei Jahn Regensburg verlängert.

Andreas Albers hat sich bis 2024 an den SSV Jahn Regensburg gebunden. imago images/Eibner

Beim 3:2-Sieg gegen Erzgebirge Aue hatte Albers den späten, emotionalen Siegtreffer für den SSV Jahn erzielt und seiner Mannschaft damit nicht nur den fünften Saisonsieg, sondern auch die Tabellenführung in der 2. Bundesliga gesichert. Nicht nur als Torjäger wird der 31-jährige Stürmer aber geschätzt, er nimmt auf und neben dem Platz auch eine wichtige Rolle ein - und hat nun seinen Vertrag bis 2024 verlängert.

"Im Spiel gegen den Ball ist er aggressiver Pressingspieler, im Spiel mit dem Ball zentraler Fix- und Anspielpunkt im letzten Drittel", sagt Geschäftsführer Christian Keller über den Angreifer, dem er außerdem "große Einsatzbereitschaft, Lauffreude und hohe Spielintelligenz" attestiert.

2019 aus Dänemark gekommen

Albers betonte, sich in Regensburg wohl zu fühlen, weshalb ihm die Entscheidung "sportlich leichtgefallen" ist, wie er selbst sagt. "Zwar war es durch die Corona-Pandemie anfangs nicht ganz einfach, wie für viele andere auch. Aber es hat alles geklappt, wir kommen immer besser an, fühlen uns hier sehr wohl und freuen uns, dass wir noch ein paar Jahre in Regensburg bleiben."

Der 1,93 Meter große Stürmer war im Sommer 2019 vom dänischen Erstligisten Viborg FF in der Oberpfalz gekommen. Seitdem hat er für den Jahn 81 Pflichtspiele bestritten, in denen ihm 23 Tore und zehn Vorlagen gelangen.