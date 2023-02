"Sportlich extrem negative Entwicklung": Gmünder in Schweinfurt freigestellt

Christian Gmünder ist nicht länger Trainer des 1. FC Schweinfurt. Nach der 0:3-Pleite gegen Wacker Burghausen zogen die Verantwortlichen die Reißleine. Auch auf der Position des Sportdirektors gibt es eine Veränderung.

Es hatte sich angedeutet. Der 1. FC Schweinfurt steht nach zwei Niederlagen zum Auftakt des neuen Kalenderjahres mit dem Rücken zur Wand und droht in den Tabellenkeller abzurutschen. Als Konsequenz haben die Verantwortlichen nun die Reißleine gezogen und Cheftrainer Christian Gmünder freigestellt. Auch Sportdirektor Robert Hettich stellt sein Amt zur Verfügung, wird dem Verein jedoch mindestens bis Saisonende beratend zur Seite stehen. Bis auf Weiteres wird Marc Reitmaier den Trainerposten übernehmen.

Nach der besorgniserregenden Vorstellung beim 0:3-Debakel gegen Wacker Burghausen lagen die Nerven bei einem der großen Sorgenkinder der Regionalliga Bayern blank. Quasi mit seinem letzten Atemzug auf dem Trainerstuhl holte Christian Gmünder zum Rundumschlag aus und kritisierte seine Mannschaft scharf. "Eine Jugendmannschaft. Unterlegen in allen Belangen. Ein katastrophaler Auftritt“, sagte der Trainer. Er warf einem nicht geringen Teil seiner Akteure vor, sich nur zu kümmern, bei welchem Verein und in welcher Liga sie demnächst spielen würden. "Ich empfehle ihnen stattdessen, sich eine Arbeit zu suchen und sich noch einmal selbst einzuschätzen."

Jede Woche die gleiche Scheiße. Weil jeder glaubt, er weiß alles besser. Christian Gmünder

Spätestens zu diesem Zeitpunkt war das Tischtuch zwischen Trainer und Mannschaft zerschnitten. "Mit der Freistellung von Christian Gmünder und der Beförderung von Marc Reitmaier erhoffen wir uns einen Turnaround in der aktuellen sportlich extrem negativen Entwicklung. Nur fünf Punkte aus den letzten acht Spielen haben uns immer näher an die Abstiegsplätze manövriert", so Geschäftsführer Markus Wolf. "Wir hatten gehofft, dass nach der Winterpause und einer intensiven Vorbereitung mit vielen zuletzt lange verletzten Spielern ein Aufwärtstrend zu verzeichnen ist. Leider war bei den Niederlagen gegen Illertissen und in Burghausen das Gegenteil der Fall. Wir haben noch 13 Spiele zu absolvieren und können den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Mit dem Trainerwechsel soll bei den Spielern ein positiver Impuls erfolgen."

Mehr zur Regionalliga Bayern Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Sportdirektor Hettich teilt die Analyse von Markus Wolf vollumfänglich. "Es ist extrem wichtig, den Negativtrend zügig zu stoppen. Das Trainer-Alibi ist weg. Einige Spieler bekommen eine neue Chance und können jetzt zeigen, dass sie mehr Potenzial besitzen. Alle Spieler können sich mit starken Leistungen für andere Vereine oder auch für eine Weiterbeschäftigung beim FC empfehlen. Die Zusammenarbeit mit Christian Gmünder war immer sehr vertrauensvoll und professionell. Leider sind die Erfolgserlebnisse ausgeblieben, und so war der Verein zum Handeln gezwungen."

Christian Gmünder, der im Sommer 2022 nach Schweinfurt gekommen war, bedankt sich in der Meldung bei den Verantwortlichen des FC: "Ich bedauere, dass wir es nach der Winterpause nicht geschafft haben, die negative sportliche Entwicklung zu stoppen."