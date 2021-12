Sportler des Jahres 2021: Zverev, Mihambo und Bahnrad-Vierer ausgezeichnet

Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres 2021 stehen fest. Alle holten im Sommer Gold in Tokio.

Die 75 ist keine runde Zahl, aber sie steht für Jubiläen. Die 75. Wahl der Sportler des Jahres war so gesehen eine besondere. Im Ergebnis trifft das voll auf Malaika Mihambo zu. Die Weitspringerin eroberte mit dem letzten Satz auf exakt 7,00 Meter in Tokio olympisches Gold und wieder die Herzen von Fans wie Fachleuten. Sie ist zum dritten Mal hintereinander Sportlerin des Jahres. Steffi Graf (Tennis) und Ulrike Meyfarth (Hochsprung), beide Ikonen nicht nur ihrer Disziplinen, waren es viermal in Folge.

Ungezwungen feiern konnte der deutsche Sport wegen der Corona-Pandemie wie 2020 erneut nicht. Die Stimmung war bei wech- selhaften Bedingungen zwölf Monate lang bedrückt. Doch es mangelte auch 2021 nicht an herausragenden Leistungen.

Tennisprofi Alexander Zverev war mit der Goldmedaille im Einzel historisch erfolgreich. Erwartungsgemäß wählten ihn die Mitglieder im Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) zum Sportler des Jahres.

Bahnrad-Vierer ist Mannschaft des Jahres

Sie würdigten zu Recht auch den Bahn-Vierer der Radfahrerinnen. Lisa Klein, Mieke Kröger, Lisa Brennauer und Franziska Brauße rasten mit drei Weltrekorden zum olympischen Gold, wurden Welt- und Europameister. Einzigartig! Und wie ebenfalls passend zur 75. Wahl der Besten, die auch Vorbilder sein sollen.