Sportjahr 2023: Basketball-Weltmeister und neue Trainer beim DFB

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende entgegen. Ein Überblick über die deutschen sportlichen Höhepunkte sowie Tiefpunkte in den vergangenen zwölf Monaten.

Viele Jahre begeisterten die deutschen Fußballer die Fans zu Hause. Inzwischen läuft es für die deutsche Mannschaft aber eher schlecht. Daran konnte auch der neue Trainer Julian Nagelsmann in diesem Jahr wenig ändern. Enttäuschend verlief das Jahr auch für die deutschen Frauen im Fußball. Große Erfolge lieferten stattdessen Mannschaften aus anderen Sportarten: vor allem die Profis im Eishockey und Basketball. Hier kommt ein Rückblick auf die sportlichen Höhepunkte dieses Jahres.

Es klingt unglaublich. Wie wir es auch geschafft haben gegen die stärksten Teams der Welt. Dennis Schröder

Zum ersten Mal Weltmeister: Bis zum Sommer hatte noch keine deutsche Mannschaft die Weltmeisterschaft im Basketball gewonnen. Dann kamen Dennis Schröder und seine Teamkollegen und holten den Titel. "Es klingt unglaublich. Wie wir es auch geschafft haben gegen die stärksten Teams der Welt. Weltmeister!", sagte Dennis Schröder. Der Superstar zeigte auch im Finale gegen Serbien eine starke Leistung. Nach dem großen Erfolg wurde er zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt. Zurück in Deutschland feierten die Fans ihre Basketballer.

Zu viele Niederlagen: Vor einem Jahr flogen die deutschen Fußballer bei der Weltmeisterschaft in Katar früh raus. Danach sollte alles besser werden. Doch auch im neuen Jahr wollte es für die deutsche Nationalmannschaft nicht so richtig klappen. Nach mehreren Niederlagen musste Trainer Hansi Flick seinen Job aufgeben.

Niederlagen gegen Türkei und Österreich in den letzten Länderspielen des Jahres

Stattdessen übernahm Julian Nagelsmann den Posten als Bundestrainer. Viel erfolgreicher wurde es aber auch unter dem Neuen nicht. Die letzten beiden Spiele des Jahres verlor Deutschland gegen die Türkei und Österreich. Dabei steht nächstes Jahr mit der Europameisterschaft in Deutschland ein wichtiges Turnier an.

Zu früh ausgeschieden: Bei der Europameisterschaft ein Jahr zuvor hatten sie noch das Finale erreicht. Klar, dass die deutschen Fußballerinnen im Sommer auch bei der Weltmeisterschaft weit kommen wollten. Daraus wurde nichts! Das erste Spiel konnte die deutsche Mannschaft zwar noch gewinnen. Danach holten sie aber nur noch einen Punkt aus zwei Spielen. Damit war das Turnier für die Mannschaft überraschend früh beendet. Mittlerweile haben auch die deutschen Fußballerinnen einen neuen Trainer. Horst Hrubesch soll die Mannschaft wieder zurück zum Erfolg führen.

Erste Eishockey-WM-Medaille seit 70 Jahren

Mitgehalten gegen die Besten: Kanada, Finnland, Schweden. Diese Mannschaften holten zuletzt im Eishockey viele Titel. Die deutschen Spieler hatten gegen die besten Teams der Welt lange Zeit wenig auszurichten. Bei der Weltmeisterschaft in diesem Jahr konnten die deutschen Eishockey-Stars mehr als mithalten. Im Halbfinale setzte sich Deutschland überraschend gegen die USA durch. Damit war die erste WM-Medaille seit 70 Jahren sicher. Auch im Finale gegen Kanada hielten die Deutschen gut dagegen. Am Ende mussten sie sich aber mit 2:5 geschlagen geben. Feiern ließen sie sich für diesen Erfolg trotzdem.

Football in Deutschland

In Sachen American Football, einer aufstrebenden Sportart, war auch einiges geboten. Gleich zwei NFL-Partien fanden in Frankfurt statt, einmal spielten die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins (21:14) - und dann noch die New England Patriots gegen die Indianapolis Colts (6:10). Auch im nächsten Jahr steigt wieder eine reguläre NFL-Partie in Deutschland, dann in München.