Sporting-Talent Ferreira auf dem Schalke-Radar

Der FC Schalke 04 hat offenbar ein Auge auf Tiago Ferreira geworfen. Der Zweitligist befindet sich nach Informationen der portugiesischen Zeitung "Record" bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Sporting Lissabon um einen Wechsel des 22 Jahre alten Flügelstürmers. Bislang kam er hauptsächlich in der zweiten Mannschaft der Portugiesen zum Einsatz (24 Spiele, 3 Tore und 4 Assists in der abgelaufenen Saison). Sein Profi-Debüt feierte in der Europa League, in der er einmal eingewechselt wurde.