2:3 bei Sporting: BVB muss um Achtelfinale bangen

Borussia Dortmunds U 19 muss weiter um den Einzug in die K.-o.-Runde der Youth League bangen. Trotz einer guten Leistung unterlagen die BVB-Junioren bei Sporting Lissabon mit 2:3 und haben nun ein Endspiel gegen Besiktas vor der Brust.

Bei der U 19 von Borussia Dortmund stach eine Personalie heraus: Jamie Bynoe-Gittens feierte sein Pflichtspieldebüt in dieser Saison. Der 17-Jährige musste bisher in dieser Saison wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk passen.

Bynoe-Gittens war es auch, dem in der 22. Minute nach einem schulbuchmäßigen Konter die Führung gelang. Doch statt dranzubleiben und nachzulegen, ließ Schwarz-Gelb nach und der Nachwuchs Sportings kam immer besser in die Partie. Der Lohn der Leistungssteigerung war der schnelle Ausgleich durch Chermiti (26.). Fortan wogte die Partie hin und her. Die Portugiesen waren technisch beschlagener, teilweise aber zu verspielt. Der BVB agierte schnörkelloser und jubelte in der 41. Minute über einen vermeintlichen Treffer von Fink. Doch Schiedsrichter Jose Luis Munuera Montero und sein Gespann entschieden auf Abseits. Knifflige Entscheidung, mit der es dann beim Stande von 1:1 in die Kabinen ging.

Sporting findet den roten Faden

Ohne personelle Wechsel ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Allerdings nicht für lange Zeit, denn bereits in der 48. Minute kam Nwachukwu für den am Oberschenkel verletzten Bamba in die Partie. Sporting fand dann eher den roten Faden, der Ball lief gekonnt durch die Reihen der Portugiesen, die BVB-Junioren liefen Ball und Gegner meist hinterher. Erst nachdem Menino in der 56. Minute die Führung für Sporting erzielte, raffte sich der BVB wieder auf und bot Paroli.

Doch mitten in der Dortmunder Drangphase schlug Sporting erneut zu: Ribeiros Schuss konnte Keeper Ostrzinski noch abwehren, gegen den anschließenden Kopfball Ribeiros war er aber machtlos (81.). Der BVB gab sich aber immer noch nicht geschlagen, nach Vorarbeit von El-Zein erzielte Fink in der Nachspielzeit den 2:3-Anschlusstreffer (90.+4). Zu mehr sollte es aber nicht mehr reichen.

Durch die Niederlage steht der Dortmunder U 19 (sieben Punkte) am 7. Dezember ein "Endspiel" gegen Besiktas (3) bevor. Im anderen Duell stehen sich Ajax (10) und Sporting (8) gegenüber.