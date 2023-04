Alkmaar schlägt Sporting im Elfmeterschießen und steht im Finale

Im ersten Halbfinale der Youth League in Genf hat sich Alkmaar nach einem umkämpften Spiel mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen Sporting Lissabon durchgesetzt. Kein niederländisches Team schaffte es zuvor in das Finale.

Alkmaars U 19 feiert den Finaleinzug in der Youth League. IMAGO/ANP

Alkmaars beeindruckender Lauf in der Youth League geht weiter. Nach dem deutlichen 4:0 gegen Real Madrid im Viertelfinale setzten sich die Niederländer in Genf auch gegen Sporting Lissabon durch.

Dabei musste Trainer Jan Sierksma gegen die Portugiesen, die sich in der Runde zuvor mit 1:0 gegen den FC Liverpool durchsetzten, auf Torjäger Meerdink (sieben Tore im Wettbewerb) verzichten. Der 19-Jährige verwandelte am Vortag den entscheidenden Elfmeter in der Conference League und schoss die Profis gegen Anderlecht ins Halbfinale.

Sporting fand zunächst besser in die Partie und übernahm das Zepter. Ein Traumtor von Cabral, der die Kugel vom rechten Strafraumeck unhaltbar an den Innenpfosten und von dort aus ins Tor setzte, sorgte für die frühe Führung. AZ musste sich zunächst sortieren und fand lange Zeit offensiv kaum statt.

Ein Standard brachte die Niederländer dann aber ins Spiel. Schouten eroberte den Ball im Gegenpressing nach einer Ecke und bediente Poku mustergültig. Der Stürmer hatte ein wenig Glück im Eins-gegen-eins mit Callai und erzielte den Ausgleich (30.).

AZ dreht das Spiel

Plötzlich war AZ da. Daal ließ sich vom Führungstreffer Sportings inspirieren, zog von der linken Seite ins Zentrum und traf ebenfalls mit Hilfe des Innenpfostens genau in die lange Ecke (36.). Den Vorsprung brachte Alkmaar mit einer stabilen Fünferkette gegen den Ball in die Pause.

Quasi unmittelbar nach dem Seitenwechsel gab es dann aber die Antwort. Addai eroberte den Ball am eigenen Strafraum gegen Moreira, vertändelte diesen allerdings und griff dann auch noch im Strafraum an das Trikot des Portugiesen - Strafstoß! Die Möglichkeit ließ sich Kapitän Lamba nicht nehmen und verwandelte zum 2:2 (48.).

Das letzte Risiko wollte anschließend lange Zeit weder Sporting noch AZ gehen. Erst in der Schlussphase meldeten sich die Niederländer noch einmal richtig gefährlich vor dem gegnerischen Tor an. Zunächst parierte Callai einen gut platzierten Freistoß von Schouten. Bei der anschließenden Ecke rettete der Keeper gegen De Jong (82.).

Owuso-Oduro pariert zwei Elfmeter

Davon angesteckt versuchte auch Sporting, die Entscheidung herbeizuführen und machte in der Nachspielzeit Druck. Daraus resultierte jedoch lediglich ein Platzverweis für AZs Stam (90.+6/Notbremse). So ging es nach 90 Minuten direkt ins Elfmeterschießen.

Dort parierte Owuso-Oduro die Versuche von Lamba, der im Spiel noch traf, und Ribeiro. Bei Alkmaar versagten dagegen nur de Jong die Nerven. Mit 4:3 im Elfmeterschießen zog AZ schließlich als erste niederländische Mannschaft in das Finale der Youth League. Schon am kommenden Montag (18 Uhr) geht es erneut in Genf gegen den Sieger der Partie zwischen Hajduk Split und AC Mailand.