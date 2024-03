Sportgeschäftsführer Becker vor dem Aus bei Dynamo Dresden?

Er war nach dem Abgang von Vereinsikone Ralf Minge der neue starke Mann bei Dynamo Dresden und sollte den strauchelnden Traditionsverein in die Zukunft führen. Nach knapp vier gemeinsamen Jahren voller Höhen und Tiefen steht Sportgeschäftsführer Ralf Becker (53) nun allerdings vor dem Aus bei der SGD.

Somit reagiert der Verein auf die sportliche Talfahrt der vergangenen Wochen. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und fünf Niederlagen gleicht die Bilanz der Schwarz-Gelben aktuell der eines Abstiegskandidaten. Dabei haben die Dresdner sportlich wie finanziell alles auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga ausgerichtet. Nach dem verpassten Aufstieg im Endspurt der letzten Saison ließen Mannschaft, Trainer Markus Anfang (49) und vor allem Sportchef Ralf Becker daran keinen Zweifel. "Wir müssen diese Saison aufsteigen", hatte der Ex-Bundesligaprofi (u.a Bayer Leverkusen, St. Pauli) in der Saisonvorbereitung und auch danach mehrfach bekräftigt.

Entsprechend groß ist jetzt der Druck, nachdem Dynamo erstmals seit dem 3. Spieltag nicht mehr auf einem direkten Aufstiegsplatz steht. Der Aufsichtsrat, bei der SGD sowohl für die Berufung als auch Entlassung der Geschäftsführer verantwortlich, soll deshalb in einer Krisensitzung am Montagabend Konsequenzen gezogen haben.

Zwei Endspiele für Trainer Anfang

Dabei entschied sich der Rat offensichtlich gegen die im ersten Schritt eher branchenübliche Trainerentlassung. Anfang soll nach übereinstimmenden Medienberichten zwei (Heim-) Endspiele gegen 1860 München und Ulm, das am Wochenende tabellarisch an den Elbestädtern vorbeigestürmt ist, erhalten. Die klare Ansage: Sechs Punkte oder auch er muss gehen. Dies deckt sich mit kicker-Informationen.

Die Trainerpersonalie selbst liegt im Zuständigkeitsbereich des Sportchefs, zuletzt also bei Becker. Ihn und Anfang verbindet jedoch mehr als ein rein dienstliches Verhältnis.

Beide kamen im Sommer 2016 zu Holstein Kiel und erlebten dort eine äußerst erfolgreiche gemeinsame Zeit. Gleich in der ersten Saison unter Geschäftsführer Becker und Trainer Anfang stiegen die Störche 2017 in die 2. Bundesliga auf. Direkt danach spielten sie eine weitere starke Saison und landeten auf Platz 3, kämpften in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg sogar um den Aufstieg in die Bundesliga. Der Traum vom Durchmarsch platzte, Kiel verlor beide Duelle.

Becker und Anfang: Wiedersehen im Sommer 2022

Im Sommer 2022 verhalf Becker dem durch eine Impfpass-Fälschung verrufenen Fußballlehrer zum Comeback. Beide wollten Dynamo Dresden innerhalb von zwei Jahren zurück in die 2. Bundesliga führen. Da dieser Plan nun zu scheitern droht, sahen viele Becker in der Pflicht zu reagieren. Dresdens Sportchef aber hält fast schon stoisch an seinem Trainer fest - trotz zu mehreren Zeitpunkten offensichtlich ausbleibenden Entwicklungsschritten.

Die Begründung dafür liegt auf der Hand: Eine Abwendung von Anfang käme dem Eingeständnis gleich, dass sich Becker in der Trainerfrage erneut getäuscht hat. Zur Erinnerung: Unter Beckers "Wunschtrainer" Guerino Capretti hatte die SGD keines seiner zwölf Spiele gewonnen. Der Abstieg in die Drittklassigkeit war somit besiegelt. Und es gibt noch ein weiteres Band, dass das Duo Anfang/Becker verbindet: Ihre jeweils zum Saisonende auslaufenden Verträge würden sich im Falle eines Aufstiegs automatisch verlängern.

Wobei diese Formalität nicht unbedingt den Verbleib von Becker in Dresden besiegelt hätte. Neben der sportlichen Krise zieht dieser intern mit seinem Führungsstil Kritik auf sich. Moniert wird dabei vor allem fehlende Kompromissbereitschaft und Kommunikation, was dem Aufsichtsrat aufstieß. Spätestens im Januar sprach sich erstmals eine Mehrheit des Gremiums dafür aus, die Zusammenarbeit mit Becker im Sommer nicht zu verlängern - auch nicht im Falle eines Aufstiegs.

Nun könnte die Trennung von Becker schon früher erfolgen. Darüber soll Becker nach kicker-Informationen am Dienstagvormittag informiert worden sein. Sein (nun) einstiger Schützling, Anfang, bleibt weiter im Amt. Vorerst.