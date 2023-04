Sportgericht kippt Präsidiums-Beschluss: Finalort des Thüringen-Pokals wieder offen

Oberligist Wacker Nordhausen war Ende März ziemlich verärgert darüber, dass das Finale des Thüringen-Pokals beim höherklassigen FC Carl Zeiss Jena stattfinden sollte. Jetzt hat das Sportgericht des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) diese Entscheidung aufgehoben.

Wo steht am 3. Juni die Trophäe? Aktuell ist der Finalort des diesjährigen Thüringen-Pokals eine ungelöste Frage. imago images/opokupix

Ende März entzündete sich Unmut in der Frage, wo das Finale des Thüringen-Pokals denn am besten ausgetragen werden könnte. Das Präsidium des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) sah das Ernst-Abbe-Sportfeld des FC Carl Zeiss Jena als geeignete Spielstätte für das Endspiel am 3. Juni und nannte diese Entscheidung "alternativlos". Für den FSV Wacker Nordhausen "ein Schlag ins Gesicht", denn damit hätte der Regionalligist Heimrecht gehabt.

Doch knapp sechs Wochen vor Anpfiff kam nun ein neuer Dreh in die Sache: Das Sportgericht des TFV gab einer Beschwerde des FSV Wacker 90 statt und forderte das Präsidium auf, nun einen neuen Spielort festzulegen. Das hat nun erstmal Beratungsbedarf. 2022 fand das Endspiel zwischen Jena und dem ZFC Meuselwitz übrigens vor 4.398 Zuschauern im Stadion der Freundschaft in Gera statt.

Für den nicht gänzlich unwahrscheinlichen Fall, dass in der Frage des Spielortes noch nicht alle Wogen geglättet sind, teilt Jena auf seiner Internetseite mit: "Sollte es zu keiner außergerichtlichen Einigung kommen, müsste in zweiter Instanz das Verbandsgericht entscheiden."