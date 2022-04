Sportfreunde Siegen: Lirian Gerguri wird zur längerfristigen Lösung

Lirian Gerguri hat in seinen ersten Wochen bei den Sportfreunden Siegen die in ihn gesteckten Ziele erfüllt. Zeit für den Traditionsklub, die Kurzzeit- zur Langfristlösung zu befördern.

Einen neuen Impuls im Kampf um die Aufstiegsrunde hatten sich die Sportfreunde Siegen im März erhofft, als sie sich von Trainer Tobias Cramer getrennt und Lirian Gerguri zum Interimsnachfolger bestimmt hatten. Der 27-Jährige hat seitdem geliefert, steht mit den Sportfreunden in der Aufstiegsrunde, die zwar aufgrund bei aktuell 14 Punkten Rückstand auf Platz zwei keinen Sprung in die Regionalliga bringen wird, den Siegenern aber Planungssicherheit verschafft, denn ein etwaiger Abstieg wurde so frühzeitig ausgeschlossen.

Jetzt folgt die Belohnung für Gerguri: Wie die Sportfreunde am Donnerstag mitteilten, wird aus dem Interims- der neue Cheftrainer, und das über den 30. Juni hinaus. Der neue Vertrag gilt bis 2024. Der Sportliche Leiter Andreas Krämer sagt: "Lirian hat uns durch seine erfolgreiche Tätigkeit als U-17-Trainer und in den letzten Wochen als Trainer der ersten Mannschaft mit seiner akribischen Art und seiner Fußballphilosophie überzeugt." Parallel zum Oberliga-Team wird Gerguri übrigens auch weiterhin die U 17 trainieren.