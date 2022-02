Sportfreunde Siegen: Julian Jakobs ist zurück in seiner Geburtsstadt

Mit einem großen Zugewinn an Erfahrung werden die Sportfreunde Siegen in die restliche Saison gehen: Am Dienstag wurde die Verpflichtung von Julian Jakobs bekannt, der für Hansa Rostock in der 3. Liga spielte.

Er kennt den Klub: Julian Jakobs ist erneut zu den Sportfreunden Siegen zurückgekehrt. Verein