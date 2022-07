Sportfreunde Lotte: Mit Max Kremer kommt "geballte Erfahrung" aus Cottbus

Die Sportfreunde Lotte vermelden einen weiteren Neuzugang. Von Energie Cottbus kommt der Drittliga-erfahrene Max Kremer ans Lotter Kreuz.

Bei Energie Cottbus kam Max Kremer zuletzt nicht mehr über die Reservistenrolle hinaus. Zwar stehen für den 33-jährigen Offensivakteur 21 Einsätze (zwei Tore) in der abgelaufenen Regionalliga-Saison zu Buche, 14-mal davon kam er allerdings nur von der Bank. Bei den Sportfreunden Lotte freut man sich dennoch über die "geballte Erfahrung", die der Außenbahnspieler mit ans Lotter Kreuz bringt.

Kremer, der in der UdSSR in Pawlodar (heute Kasachstan) geboren ist, feierte seinen größten sportlichen Erfolg mit dem SV Meppen, mit dem er 2017 den Sprung in die 3. Liga unter Trainer und Schwiegervater Christian Neidhart schaffte. Insgesamt blickt Kremer auf über 80 Spiele in Liga 3 (sechs Tore) zurück. Hinzukommen über 170 Regionalliga-Partien (63 Tore). Ausgebildet wurde er bei Hansa Rostock.

Sein erstes Pflichtspiel in der Oberliga Westfalen wird Kremer voraussichtlich am 13. August bestreiten. Dann eröffnen die Sportfreunde Lotte die Saison bei Aufsteiger TuS Bövinghausen.