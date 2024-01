Sportfoto-Sieger in der Kategorie "Sport allgemein - Action"

"Synchronisierte Präzision", "Pure Eleganz" und "Doppel-Doppel-Gold" sind die Titel der Bilder, die bei der Wahl zum Sportfoto des Jahres 2023 in der Kategorie "Sport allgemein - Action" ausgezeichnet wurden.

1. Preis: "Synchronisierte Präzision" (Adam Pretty)

"Bei der Schwimm-WM dieses Einzel-Finale im Synchronschwimmen der Frauen zu fotografieren, war ziemlich schwierig, denn es gab in der ganzen Halle nur wenige Winkel, in denen der Hintergrund schön und sauber war. Ich richtete mich ein und wartete darauf, dass an der perfekten Stelle etwas passiert… Glücklicherweise führte die Kür von Evangelia Platanioti aus Griechenland durch den perfekten Bereich - und so gelang mir am sechsten Wettkampftag im japanischen Fukuoka dieses Bild."

Adam Pretty, 46, München, Getty Images

2. Preis: "Pure Eleganz" (Tom Weller) Tom Weller

2. Preis: "Pure Eleganz" (Tom Weller)

"Auf dem Foto der Rodel-WM in Oberhof ist das Doppel Toni Eggert und Sascha Benecken zu sehen, die insgesamt zweimal Gold geholt haben. Es zeigt einen jubelnden Toni Eggert, der aus dem Harz kommt. Abgelichtet von einem Fotografen, der aus dem Harz kommt. Die wunderschönen Städte Ilsenburg und Wernigerode liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt."

Tom Weller, 24, Süßen, freier Fotograf

3. Preis: "Doppel-Doppel-Gold" (Matthias Schrader) AP

3. Preis: "Doppel-Doppel-Gold" (Matthias Schrader)

"In diesem Bild ist die Eleganz des Sports sehr gut erkennen. Man ahnt aber genauso gut, wie anspruchsvoll die Sportart ist und was für eine extreme Beweglichkeit man braucht. Durch den ruhigen Hintergrund (die Turnmatte) kommt die fünfmalige Weltmeisterin der Rhythmischen Sportgymnastik Darja Varfolomeev sehr schön zur Geltung."

Matthias Schrader, 51, München, Associated Press Germany